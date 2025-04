Decesul celor doi rezidenți de la „Sf. Spiridon” – Precizări importante ale unuia din cei mai reputați infecționiști români, originar din Iași, acum medic în SUA

Medicul infecționist ieșean Cristian Apetrei, acum profesor la Universitatea din Pittsburgh (SUA), a postat pe pagina sa de Facebook un lămuritor mesaj, pentru a contrazice unele afirmații neprofesioniste vehiculate în spațiul public referitor la moartea subită ca urmare a unor infecții, în special „afirmații extrase direct din puțul gândirii magice” ale medicului conspiraționist și antivaccinist ieșean Răzvan Constantinescu.

Pe scurt, medicul explică faptul că, în ciuda teoriile conspiraționiste vehiculate pe Internet, morțile subite cauzate de infecțiile respiratorii au fost documentate și cauzele lor explicate în lucrări științifice de prestigiu încă dinainte de momentul 2019, când a apărut pandemia COVID-19. Ulterior, unii oamenii care au trecut prin infecția cu SARS-CoV-2 au suferit urmări de lungă durată, fiindu-le afectați în special plămânii, și făcându-i să fie sensibili la urmările infecțiilor respiratorii sezoniere.

Fără a ști în continuare cu exactitate motivul pentru care cei doi rezidenți au murit, Cristian Apetrei aduce dovezi clare că nu poate fi exclusă ipoteza unor infecții respiratorii severe asupra unui organism deja slăbit de alte afecțiuni.

Iată postarea integrală a renumitului medic cu origini ieșene Cristian Apetrei:

«“Nu se poate muri subit de la o infecție, oricât de progresist ai fi!”. Aceste cuvinte extrase direct din putul gandirii magice, apartin, in mod evident, unui mare om politic, pe numele lui Nazdravanel. Erou national si literar, precum si ortografic, ortoepic si de punctuatie. Noroc de caracterul profund epic si orto al existentei sale, pentru ca, altminteri, cetateanul respectiv, care-si spune doctor, continua sa dea dovada de o pregatire extrem de precara, ilustrata in mod extensiv de-a lungul timpului de opiniile sale medicale chiar mai putin exacte decat toate ideile politice cretine pe care le expune cu consecventa unui…consecvent la Russia Today (pentru ca, evident, marile spirite se aduna, iar Mama Russia si-a atras intotdeauna in jurul ei o frumoasa si ilustra pleiada de idioti utili care sa numai pridideasca sa laude lupta sa pentru pace). Adica, mai pe scurt, singurul orto-pe care Nazdravnel nu-l bifeaza e orto-man.

Bine, ce pretentii poti sa ai de la un om politic complet deprofesionalizat (daca o fi fost vreodata profesionalizat!)? Dar toate gospodinele inteligente si informate, care prefera in mod evident instructia creativa, statului la framantat de cozonaci si vopsitului de oua (de-ti vine sa crezi ca sunt, Doamne fereste, progresiste si nu tin cu strasnicie datinile traditionale, preferand social media) s-au grabit sa reposteze. In fruntea lor, intaiul bioetician al tarisoarei noastre, care probabil ca nici el nu-si mai aduce aminte de medicina de baza. Si nici n-are chef de framantat.

Problema e ca materialul e complet la furat, asa cum ne-am tot obisnuit. La adresa

https://www.tandfonline.com/…/10…/14787210.2016.1157470#

o sa gasiti aproape toate situatiile in care infectiile produc moarte subita.

Nu m-am mai obosit sa creez, ci am tradus doar o parte, ca sa trezesc apetitul celor interesati:

„Adulții și copiii sunt afectați în mod neuniform de moartea subită. Copiii sub 5 ani sunt principalele ținte ale morții subite. O cauză infecțioasă este detectată în medie în 50% (15–86% în funcție de studiu) din moartea subită la copii, iar infecția se referă în principal la sistemul respirator. O etiologie virală a infecției respiratorii este apoi identificată în 20-48% din cazuri în timpul investigațiilor post-mortem. Infecțiile respiratorii virale reprezinta, așadar, una dintre principalele etiologii ale morților subite ale copiilor înaintea atacurilor de cord și cu mult înaintea implicării sistemului nervos central. Lista de virusuri implicate in moartea subita la copii este identica cu aceea a virusurilor responsabile de infecții ale tractului respirator superior sau inferior în populația generală. Virusul gripal A și B (FluA sau FluB), virusul respirator sincițial (RSV), virusul paragripal, metapneumovirusul, adenovirusul (ADV) și rino-enterovirusul (EV) sunt astfel găsite în mod clasic intre cauzele de moarte subita la copil.

Epidemiologia morților subite asociate cu virusul respirator răspunde la schimbări sezoniere evidente și coincide cu vârfurile epidemice de iarnă ale acestor virusuri, cu excepția notabilă a grupului enterovirusurilor care circulă în principal în timpul verii și toamnei. Unele dintre aceste virusuri au o prezentare clinică specifică; enterovirusurie asociază adesea afectarea inimii și a plămânilor; adenovirusurile sunt, de asemenea, responsabile de gastroenterită; în cele din urmă, gripa pandemică este responsabilă pentru mai multe decese decât virusul sezonier din cauza virulenței crescute a agentului patogen, circulația acestuia într-o populație naivă din punct de vedere imunologic ducând la o răspândire sistemică mai rapidă prin organism. Alte virusuri implicate în boli comune ale copilăriei, cum ar fi herpes simplex, virusul Varicella Zoster (VZV), virusul Epstein-Barr, citomegalovirusul, virusul herpes uman tip 6 și parvovirusul B19 au fost de asemenea detectate în plămânii sugarilor decedați, dar implicarea lor în deces a rămas uneori incertă.

Cu toate acestea, epidemiologia este probabil încă în mare parte incompletă, deoarece depinde în totalitate de metodologia utilizată în timpul investigațiilor post-mortem. Este probabil, de asemenea, părtinitoare, deoarece testarea virusului respirator este mai frecvent efectuată la copii decât la adulți, ceea ce duce la o subestimare în acest al doilea grup de pacienți. Mai mult, utilizarea culturii virale, o metodă cunoscută ca fiind mai puțin sensibilă decât PCR și care nu izolează multe virusuri patogene, a contribuit probabil la distorsionarea epidemiologiei deceselor virale respiratorii subite. Profilul său este astfel rafinat treptat pe măsură ce trecem de la rapoartele de caz acumulate folosind diverse metodologii de diagnostic la studii de cohortă standardizate în care instrumentele de biologie moleculară cu spectru larg sunt acum utilizate în mod convențional. Cu toate acestea, datele epidemiologice încă lipsesc pentru multe virusuri respiratorii.”

Ma opresc aici, pentru ca, oricat de profesor as dori eu sa fiu mai intai nu am timp, iar apoi stiu sigur ca Nazdravanel este ineducabil. Probabil ca daca ar fi pus mana pe alte carti decat cele de bridge ar fi stiut si el cate ceva si n-ar fi spus: „De la o viroză respiratorie nu se poate muri subit. Nimeni nu mai face acum minciuna aia de ”test” care diferenția gripa de… gripă. „

Va mai dau cateva linkuri, pentru ca sa nu spuna cineva ca as fi biasat.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7150260/

https://www.internationaljournalofcardiology.com/…/abst…

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM196101122640201

https://academic.oup.com/femspd/article/25/1-2/85/440051

https://academic.oup.com/ofid/article/6/4/ofz081/5320670…

Toate, dar absolut toate aceste surse dateaza de dinainte de 2019. Si toate, dar absolut toate nu se refera la una din cauzele importante de moarte subita in ultimii ani, COVID-19. Pe care o gasiti aici.

https://www.nih.gov/…/first-wave-covid-19-increased…#

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8556597/#

https://www.heartrhythmcasereports.com/…/S2214-0271…/pdf

https://www.openaccessjournals.com/…/what-impact-does…

In fine, nu exista nici o evidenta a cresterii numarului de morti subite dupa vaccinare. Dimpotriva, riscul de moarte subita in era covid s-a redus cu vaccinarea.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK607367/#

Serios, cand credeam ca s-au mai potolit, au luat-o de la capat. Trebuie sa vedeti cine a distribuit: pana si Flavia e pe-acolo. Dupa cum am spus: marile creiere se intalnesc. Pacat ca unii n-au creier.

Concluzia: da, se poate muri subit de o infectie, oricat de cretinist ai fi! Va pupa mama.»

Cristian Apetrei este profesor de boli infecțioase și microbiologie, la Universitatea din Pittsburgh (SUA). A fost profesor asociat la Tulane University. A fost cercetător științific la CIRMF (Centre International de Recherches Médicales de Franceville). A fost bursier postdoctoral la Hôpital Bichat Claude-Bernard, AP-HP. A studiat și ulterior a fost profesor asistent la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

