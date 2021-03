Decizia rectorului Universității din București în cazul fraudei de la Drept: Validez propunerea de exmatriculare

Principalele declarații ale lui Preda:

„Este o situație care a suscitat atneția întregii opiniei publice și cred că este momentul să vin cu o serie de clarificări.

Am analizat cu mare atentție propunerea de exmatriculare pe care am discutat-o și cu colegii mei prorectorii. Am citit memoriul studenților în discuție.

Dovezile care stau la baza deciziilor arată fără niciu dubiu că studenșii au încălcat regulamentul facultății în repetate rânduri. Avem și mărturii.

În consecință, Consiliul Facultății a votat cu largă majoritate propunerea de exmatriculare.

Nu aș vrea să trecem ușor peste componenta morală a situației cu atât mai mult cu cât studenții sunt cei care vor înfăptui justiția în viitor.

Validez propunerea de exmatriculare ca urmare a fraudei constatate de Consiliul Facultății de Drept.

Pentru fraudarea examenelor nu există decât o singură consecință: exmatricularea.

Voi solicita nu doar colegilor de la Drept, ci colegilor din lumea academică să propună, să discute și se implementeze măsuri în mai multe aspecte.

Niciun soft nu poate suplini integritatea și moralitatea persoanei. ”

