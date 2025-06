Decizie extrem de rară a instanței: dosarul columbiencei condamnate la cinci ani de închisoare pentru trafic de droguri se rejudecă. Manuela Meesters a aflat că era, de fapt, minoră

Fără vreo legătură cu dosarul de trafic de droguri, părinții săi adoptivi se străduiau să afle care era data adevărată la care se născuse. Infracțiunile pentru care fusese condamnată ca majoră fuseseră de fapt comise cu o lună înainte de a împlini 18 ani. Deci, ar fi trebuit judecată ca minoră și să fie supusă unei măsuri educative, nu trimisă în pușcărie.

Columbianca lucrează într-un bar din centru

În octombrie anul trecut, magistrații Tribunalului Iași o condamnaseră pe Manuela Meesters Londono la doi ani și jumătate de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc și la patru ani și jumătate de închisoare pentru introducere în țară de droguri de mare risc. Rezultase o condamnare finală la 5 ani și 4 luni de detenție. Tânăra, care lucra într-un bar de pe bulevardul Ștefan cel Mare, fusese acuzată că introdusese în România 407 comprimate de ecstasy, pe care iubitul său le vânduse mai departe. Spre ghinionul traficanților, „cumpărătorul” era de fapt un investigator sub acoperire. Meesters primise cea mai dură pedeapsă, ceilalți trei traficanți membri ai rețelei fiind condamnați la pedepse cuprinse între 3 ani și 10 luni de închisoare și 4 ani și 3 luni.

Sentința Tribunalului a fost contestată în fața Curții de Apel. Dacă în privința celorlalți trei traficanți, apelurile au fost respinse, iar pedepsele au rămas neschimbate, în cazul Manuelei Meesters, lucrurile au stat altfel. Cauza sa a fost disjunsă și judecată separat. Faptul în sine nu este rar, „spargerea” unui dosar în mai multe fiind o procedură relativ obișnuită, adoptată în vederea accelerării judecății. În cazul Manuelei Meesters, motivele deciziei au fost cel puțin neobișnuite. Și nemaiîntâlnite într-o instanță ieșeană, cel puțin în ultimii ani.

Un proces din Olanda invocat de avocat la Iași

Avocatul tinerei a arătat în instanță că există dubii serioase cu privire la data reală a nașterii acesteia. Dubiile existaseră de la bun început, de când dosarul era judecat de Tribunal, dar acum începuseră să apară și dovezi. Era vorba de un raport de expertiză medico-legală în finalul căruia se arăta că data cea mai probabilă a nașterii tinerei era 22 iulie 2005. Raportul fusese întocmit pentru o altă speță, respectiv o acțiune în instanță judecată în Olanda. Acolo, judecătorii se pronunțaseră în sensul că, din punct de vedere administrativ, aceasta era data de luat în considerare pentru nașterea fetei. Era un proces civil, fără vreo legătură cu dosarul de trafic de droguri. Nu se putea afirma că ar fi fost vorba de o dovadă întocmită „pro causa”, adică „fabricată” pentru a venit în ajutorul Manuelei Meesters.

Or, data nașterii era esențială. Tânăra fusese prinsă cu drogurile asupra ei pe 10 iunie 2023. În certificatul său de naștere era trecută data de 1 ianuarie 2005. Deci, la data comiterii infracțiunii, ar fi avut 18 ani și jumătate, fiind majoră. Dacă însă data reală a nașterii era 27 iulie 2005, însemna că la data faptei era minoră și trebuia judecată ca atare. Situația era suficient de serioasă pentru ca judecătorii să dispună disjungerea cauzei și judecarea ei separat de ceilalți traficanți. Nici procurorul de ședință nu s-a opus.

Noul dosar al Manuelei Meesters a fost supus analizei tot Curții de Apel. Dezbaterile pe latura penală au fost practic inexistente. Lucrurile erau clare și nu erau multe de discutat. Procurorii demonstraseră că fata introdusese droguri și țară și le plasase pe piață. Ea însăși recunoscuse faptele ca atare. Se putea discuta însă măsura în care tânăra conștientizase gravitatea faptelor pe care le comitea. Vârsta fragedă și unele probleme de natură psiho-emoțională păreau să indice că nu. Acceptase cu prea mare ușurință propunerea de a introduce drogurile în România.

Născută în Columbia, Manuela era de fapt un copil găsit

Actele referitoare la nașterea fetei aveau să fie determinante în luarea deciziei de către judecători. Născută în Columbia, Manuela Meesters era de fapt un copil găsit, părinții săi biologici nefiind cunoscuți. Fusese adusă într-un centru de urgență. Angajații acestuia au văzut-o că merge de-a bușilea și se așază singură și au stabilit că vârsta ei este probabil de un an și jumătate. Aceasta, deși la un an și jumătate majoritatea copiilor pot deja să meargă singuri. Actele de naștere i-au fost întocmite cu data de 1 ianuarie 2005. Fata fusese adoptată după un an, la vârsta oficială de doi ani și jumătate. Părinții săi adoptivi, de naționalitate olandeză, voiseră încă din momentul adopției să afle însă vârsta sa reală.

Demersurile făcute duseseră la concluzia că fata era de fapt născută pe 27 iulie 2005. În baza aceste concluzii, părinții olandezi inițiaseră și în Columbia o acțiune judecătorească în vederea modificării certificatului de naștere.

În afara acestor detalii, în fața magistraților Curții de Apel au mai fost depuse o serie de rapoarte de evaluare psihologică, realizate în România și în străinătate. Acestea stabileau că vârsta cognitivă a fetei era de 15-16 ani, iar cea emoțională, de 13-14 ani. În ultimii șase ani de altfel, fusese internată de mai multe ori pentru tratarea depresiei și altor probleme emoționale. În 2019, încercase chiar să se sinucidă. Era labilă și vulnerabilă psiho-emoțional, cedând ușor influențelor exterioare. Renunțase la tratamentul medicamentos la îndemnul iubitului său, care o și convinsese să se apuce de trafic de droguri.

„Are o întârziere mintală ușoară și cu siguranță va avea nevoie de ajutor pe măsură ce îmbătrânește pentru a face față problemelor ei sociale și emoționale. Este o fată care poate reacționa foarte naiv și cu siguranță poate fi manipulată să facă lucruri. Ea nu poate să prevadă consecințele propriilor acțiuni”, era concluzia unui medic olandez care îi evaluase starea de sănătate mintală.

Manuela Meesters putea fi considerată adult doar din perspectiva actelor. Iar acestea erau pe cale să se schimbe.

Decizia privind vârsta a fost luată în Columbia

În aprilie, la dosar a ajuns o decizie a unui tribunal civil columbian care stabilea că ziua de 1 ianuarie 2005 ca dată a nașterii era eronată. Hotărârea judecătorilor columbieni stabilea ca dată corectă ziua de 27 iulie 2005. Registrul civil de naștere fusese modificat imediat, iar la Iași a ajuns și o copie a acestuia, cu noua dată a nașterii înscrisă în el. Fata era oficial minoră la data comiterii infracțiunilor pentru care fusese condamnată. Ar fi trebuit judecată potrivit procedurii speciale prevăzute de lege pentru cauzele cu infractori minori.

Magistrații Curții de Apel ar fi putut să o rejudece, de această dată ca minoră, stabilind o măsură adecvată cazului ei. Apărea însă o problemă fundamentală. Decizia în apel ar fi fost definitivă, deci ea nu mai putea fi contestată dacă fata ori procurorii ar fi fost nemulțumiți. Ar fi însemnat deci că un minor fusese judecat și primise o sentință definitivă încă din prima instanță. Or, Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) impune existența a măcar două grade de jurisdicție. Orice sentință trebuie să poată fi atacată măcar o dată, pentru corectarea eventualelor greșeli.

„Dacă instanța de control judiciar ar proceda la remedierea acestor încălcări procesuale, precizate anterior, prin aplicarea unei măsuri educative pentru infracțiunile comise de către inculpată, acest lucru ar conduce la soluționarea cauzei pentru prima și ultima dată în calea de atac a apelului, cu încălcarea dreptului părților la dublul grad de jurisdicție în materie penală”, au arătat judecătorii.

Mai mult, o astfel de încălcare a CEDO avea ca efect și încălcarea dreptului la un proces echitabil. Singura cale posibilă de urmat pentru magistrații Curții de Apel astfel încât să nu încalce dreptul fundamental al fetei de a fi judecată ca minoră de două instanțe a fost returnarea dosarului către Tribunal. Sentința de condamnare a Manuelei Meesters a fost desființată, iar Tribunalul o va judeca din nou. De această dată, ca minoră.

