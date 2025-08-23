Decizii opuse în instanță pe A8. Tronsonul Iașului, blocat între contestații și contradicții judecătorești. La mijloc, contracte de 11 miliarde

Decizii contradictorii în instanțe la București cu privire la autostrada Iașului, parte din A8. Este vorba despre contestațiile depuse în cazul licitațiilor pe ultimele trei tronsoane, între Lețcani și Vamă (Ungheni). Valoarea cumulată a contractelor trece pragul de 11 miliarde de lei.

Un potențial ofertant la proceduri, firma ieșeană Demo Strade Group AG, a depus o contestație identică la licitațiile pentru segmentele Lețcani – Iași, Iași – Golăiești și Golăiești – Vamă. Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) le-a admis pe toate trei. În schimb, Curtea de Apel București a decis de două ori în favoarea Demo Strade și o dată pentru Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

Miza: eliminarea unui factor de evaluare

Licitațiile pentru cele trei tronsoane de autostradă sunt în desfășurare, termenele de deschidere a ofertelor fiind recent prelungite. Demo Strade a criticat unul dintre factorii de evaluare care face referire „Metodologia de realizare a contractului și planificarea resurselor tehnice și umane în corelare cu specificul și complexitatea activităților”. Acest criteriu, conform CNIR, este de natură să releve gradul de înțelegere a ofertanților privind complexitatea lucrării.

De cealaltă parte, contestatarul a acuzat că factorul de evaluare este unul subiectiv, iar CNSC a decis în favoarea acestuia. Mai mult, CNSC a catalogat criteriul drept „unul discreționar, interzis de lege” și a subliniat că evaluarea ofertelor riscă să devină una de conjunctură fiind „bazată pe părerea pur subiectivă a fiecărui membru din comisie”. În schimb, CNIR a susținut că factorul de evaluare „a fost redactat în mod clar și detaliat” și nu permite „o libertate de apreciere nelimitată”.

„Prin acest factor de evaluare, autoritatea contractantă încurajează ofertanții să își prezinte propria abordare privind implementarea contractului, punctând acele oferte care transpun o metodologie reală de implementare a etapelor de proiectare și execuție, nu doar reproducerea ad litteram a prevederilor Cerințelor beneficiarului”, a arătat CNIR.

Decizii contradictorii în instanțe la București

CNIR a atacat toate cele trei decizii CNSC la Curtea de Apel București. În două cazuri (Iași – Golăiești și Golăiești – Vamă), judecătorii au respins recursul CNIR, dar în cazul tronsonului Iași – Golăiești au decis în favoarea CNIR. Deocamdată, toate deciziile judecătorești sunt publicate pe scurt pe portalul justiției și urmează să fie redactată motivarea pentru fiecare dintre ele.

Cert este că deciziile în contradictoriu pot afecta desfășurarea în condițiile normale a licitațiilor care au termene de deschidere a ofertelor în această toamnă: 15 septembrie (Golăiești – Vamă), 15 octombrie (Lețcani – Iași) și 20 octombrie (Iași – Golăiești). Rămâne de văzut dacă CNIR va decide măsuri de remediere în cazul tuturor licitațiilor sau va apela la eventuale căi extraordinare de atac.

Între timp, zilele trecute, CNSC a respins o altă contestație depusă în cazul segmentului Golăiești – Vamă. Un potențial ofertant (Elektra Invest) solicitase CNSC să anuleze în parte o clarificare publicată de CNIR în sistemul de achiziții publice și să oblige autoritatea contractantă să adopte măsuri de remediere. Paradoxal, în acest dosar Demo Strade a depus o cerere de intervenție în favoarea CNIR, în sensul că a solicitat CNSC să respingă contestația depusă de potențialul ofertant.

Publicitate și alte recomandări video