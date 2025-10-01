Deciziile CJ Iași de la Spitalul de Copii i-au surprins pe medici și pe premierul Bolojan. Cum îl văd colegii pe noul manager

„Ziarul de Iași” încearcă să răspundă astăzi la două întrebări: cum e văzut noul manager al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” de colegi și de ce dr. Cătălina Ionescu a revenit director medical, tot funcție de conducere? „Profesional e ireproșabil, dar ca manager? Vom vedea.”

După ce șapte copii și-au pierdut viața din cauza infecțiilor cu bacteria Serratia marcescens, conducerea Spitalului de Copii din Iași a fost preluată de dr. Radu-Constantin Luca, medic primar chirurgie pediatrică și specialist în chirurgie laparoscopică.

La momentul schimbării managerului, Costel Alexe, șeful Consiliului Județean (CJ) Iași i-a făcut un laudatio dr. Radu-Constantin Luca. „Un medic cu experiență în cadrul Spitalului de Copii «Sfânta Maria», recunoscut pentru implicarea sa în activitatea medicală, va prelua rolul de manager și va asigura buna funcționare administrativă a spitalului”, l-a caracterizat Alexe. Declarațiile au fost făcute în ziua de luni, 29 septembrie, după ce managerul interimar, dr. Cătălina Ionescu, a fost demisă din funcție.

Dr. Cătălina Ionescu rămâne momentan director medical

Una dintre deciziile lui Costel Alexe l-a șocat și pe prim-ministrul Ilie Bolojan. Acesta a declarat public, în cursul zilei de ieri, că nu înțelege cum managerul este pedepsit, în contextul acesta, dr. Cătălina Ionescu, dacă e mutată pe o altă funcție, tot de conducere, de director medical.

Deși nu a abordat direct subiectul, Alexe a lăsat să se înțeleagă că mutarea a fost una normală, fiindcă dr. Ionescu are acces ca manager interimar de pe poziția de director medical. „Ziarul de Iași” a întrebat mai mulți specialiști în legislație din Iași care au explicat că, într-adevăr, decizia nu e la Consiliul Județean, chiar dacă ei sunt ordonatori de credite. În momentul de față, nefiind ocupat postul de director medical prin concurs, dr. Ionescu este la mâna colegului său, proaspăt numit manager, dr. Radu-Constantin Luca.

„Oficial, demiterea unui director medical trebuie să urmeze rezultatele unei anchete efectuate de o comisie de disciplină. Există însă și o practică mai puțin reglementată, în care șeful poate dispune direct demiterea printr-o simplă decizie scrisă, fără proceduri suplimentare”, a explicat un specialist.

Noul manager, o surpriză și pentru colegi

Dr. Radu-Constantin Luca este medic primar chirurgie pediatrică, cu competență în chirurgie pediatrică laparoscopică nivel 1. El activează în cadrul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din 2014, unde a fost rezident încă din 2007. În spațiul public, pacienții i-au apreciat profesionalismul și implicarea, unul dintre părinți afirmând pe rețelele sociale: „Recomand pe domnul doctor Luca, un bun profesionist chirurg pediatru!”.

Între colegii săi, părerile sunt împărțite. „Ziarul de Iași” a vorbit cu mai mulți medici de la Spitalul de Copii din Iași în ultimele zile, iar aceștia nu s-au pus de acord cu privire la noua numire din vârful unității medicale. Unul dintre colegii din departamentul său ne-a povestit că experiența lucrului cu el a fost întotdeauna una bună. „Profesional e ireproșabil, niciodată nu a avut vreo problemă din ce știu eu. A fost mereu un om care s-a ținut departe de scandaluri, obiectiv, neutru, e o bună variantă de echilibru”, a spus acesta.

O parte dintre medici însă pun la îndoială abilitățile sale de conducere. „Dacă se va descurca? Vom vedea. Profesional nu am avut niciodată o problemă cu el, dar ca manager nu are în momentul de față deloc experiență, deci nu știm. Este asta un risc? Pentru pacienți, nu, pentru spital, vom vedea”, au punctat un alt specialist.

„Ziarul de Iași” a reușit să vorbească ieri și cu noul manager, dr. Radu Luca, care a confirmat că și-a intrat deja în atribuții, însă cum era împreună cu corpul de control al Ministerului Sănătății, a amânat dialogul pentru o dată ulterioară.

Publicitate și alte recomandări video