Declarația șoferiței care a ucis două fete sâmbătă: ”am avut un acces de strănut”. A mințit că nu a băut

"Când am ajuns la volanul maşinii, mi-am tras scaunul, mi-am pus centura, m-am asigurat şi am plecat de pe strada Fructelor nr. 4 împreună cu soţul meu, care era în dreapta mea.

În momentul în care m-am apropiat de capătul străzii unde trebuia să fac dreapta, am avut un acces de strănut şi am strănutat de 3-4 ori la rând, am vrut să frânez dar am apăsat pedala greşită, m-am blocat, nu am ştiut ce să fac.

Peste drum de stradă, adică vis-a-vis, erau nişte copii care stăteau jos pe bordură, împreună cu alte persoane mature. Maşina a lovit bordura, a intrat în persoanele de pe bordură şi s-a oprit în gard.

Au sărit airbag-urile şi imediat ne-au scos alte persoane din maşină şi au început să ne bată", a scris femeia în declaraţia consultată de reporterul Antena 3.Declaraţia şoferiţei după accident: Nu am consumat alcool!

Femeia mai susţine că a intrat în stare de şoc după accident, că nu putea vorbi şi că nu consumase alcool înainte de cursa mortală. Redăm, în continuare, restul declaraţiei, cu ortografia autoarei.

"Între timp, a venit poliţia şi salvarea, m-au băgat în salvare, timp în care am făcut un atac de panică şi nu mai ştiu nimic. Nu-mi găseam cuvintele şi nu puteam vorbi coerent, în timp ce poliţia şi salvarea vorbea (sic) cu mine. Eram în stare de şoc şi nu puteam respira.

Menţionez că şofez foarte rar şi că nu am consumat alcool.

Declar că îmi pare foarte rău de modul în care s-a produs acest accident, cât şi de faptul că cei doi copii au decedat şi doresc să ajut cumva familiile cu tot ce-mi stă în putinţă, pt. a recupera pe cât posibil pierderile morale şi materiale!

- Menţionez că am fost tratată la Spitalul (...) unde am primit îngrijiri în urma agresiunii din partea persoanelor.

- Mi s-au recoltat probe de sânge şi test antidrog".

Surse IML: Femeia consumase alcool

Femeia care se afla la volanul mașinii ce a dus la tragicul accident din cartierul Andronache din București urcase la volan după ce consumase o cantitate semnificativă de alcool.

Potrivit unor surse de la Institutul de Medicină Legală, femeia avea o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în sânge. Limita de la care consumul de băuturi alcoolice la volan reprezintă infracţiune este de 0,80 mg/l alcool pur în sânge.

Mai mult, pe antena3