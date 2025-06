Declarații de avere pe care în curând nu o să le mai vedem: radiografia ultimelor documente publice ale rectorilor ieșeni

Pentru că cel mai probabil vor fi ultimele în această formă, ,,Ziarul de Iași” a trecut în revistă ultimele declarații publice de avere ale rectorilor universităților de stat din Iași (încărcate în iunie 2024): prof.dr. Liviu-George Maha, de la Universitatea ,,Alexandru Ioan-Cuza” din Iași (UAIC); prof.dr. Dan Cașcaval de la Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” (TUIASI); prof.dr. Gerard Jităreanu de la Universitatea de Științele Vieții (USV), prof.dr. Viorel Scripcariu de la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Gr.T.Popa” (UMF) și prof.dr. Aurelian Bălăiță de la Universitatea de Arte „George Enescu” (UNAGE).

Ce bunuri și datorii are rectorul UAIC

Prof.univ.dr. Liviu-George Maha, ales rector al UAIC în martie 2024, a declarat în iunie același an că deține cinci terenuri (două intravilan, două agricole și unul forestier) în Suceava, toate moștenite în anul 2022. Terenurile intravilane au o suprafață de 1.000 și 800 metri pătrați, pe când cele agricole au 3.500 și 10.200 metri pătrați, iar forestierul 4.800 metri pătrați.

Tot din moștenire provine și o casă de 114 metri pătrați. În plus, profesorul Maha deține un apartament în Iași, achiziționat 2015, cu o suprafață de 81,19 metri pătrați.

La categoria conturi și depozite bancare, am numărat șase conturi în lei (cu solduri de 7.133 lei; 3.224 lei; 9.943 lei; 7.069 lei; 6.659 lei), un fond de investiții (8.157 lei).

Rectorul UAIC mai are acțiuni sau părți sociale în firme în valoare totală la zi de 84.945 lei, 6.523 USD, 14.407 lei și 50 lei, precum și un împrumut acordat în nume personal în valoare de 20.000 euro.

În privința datoriilor, acesta are cinci credite active. Unul a fost contractat în anul 2006 cu scadență în anul 2025 (în valoare de 11.600 lei), iar altul, luat în 2015, ajunge la scadență în 2039 și are o valoare de 145.308 lei.

Veniturile anuale ale rectorului sunt de 184.921 lei, de la UAIC, atât pentru funcția de bază, cât și activități conexe (comisii de doctorat, proiecte etc), 1.754 lei de la ASE București (membru comisii de doctorat); 42.000 lei de la Regia autonomă Aeroportul Iași (membru al Consiliului de Administrație); 660 lei de la Unitatea Executivă Pentru Finanțarea Învățământului Superior București (evaluare proiecte de cercetare); 32.384 lei de la UMF Iași (membru echipă implementare proiect).

Rectorul Politehnicii are titluri de stat, certificate, obligațiuni

În declarația prof.univ.dr. Dan Cașcaval, rectorul Politehnicii ieșene, apare un teren intravilan din Iași de 780 metri pătrați, cumpărat în 2006. În același an, și-a cumpărat și o casă de 190 metri pătrați.

Are două autoturisme marca Toyota Rav, fabricate în 2012 și 2014.

În ceea ce privește economiile, sunt declarate cinci conturi în lei: unul cu 30.420 lei, altele cu 35.000 lei, 104.124 lei, 1.650 lei.

Totodată, deține 4.200 de hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni) cu valoarea totală la zi de 420.000 lei, plus alte 40 cu valoarea de 200.000 lei.

Rectorul Dan Cașcaval nu are datorii.

Veniturile sale anuale sunt de 217.741 lei de la TUIASI, 17.233 lei din partea Ministerului Educației și Cercetării (Comisii UEFISCDI), 7.000 lei dobânzi de la bancă. Soția sa, care deține PFA „Coca Cașcaval”, a înregistrat un venit de 160.000 lei, alături de alte sume: 63.117 lei (activitate didactică) și dobanzi în valoare de 38.433 lei.

Rectorul USV Iași: economii în fonduri de investiții

Prof.univ.dr. Gerard Jităreanu a moștenit un teren agricol în județul Botoșani, cu o suprafață de 17.800 metri pătrați. În anul 2000 și-a cumpărat încă un teren agricol în Aroneanu, Iași (2.000 metri pătrați). Ulterior, în 2003, și-a cumpărat o casă în Iași, clădirea având 128 metri pătrați.

Are două mașini, Toyota Auris (an de fabricație 2012), Toyota Lexus (2023), dar și bijuterii în valoare de 6.000 euro, dobândite în perioada 1990-2013. În 2023 a înstrăinat un autoturism în valoare de 1.000 euro.

El a declarat toate economiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului împreună cu soția: un cont curent în lei (76.250 lei); un depozit bancar în USD (296 USD); un depozit bancar în lei (101.242) și patru fonduri de investiții în euro (203.207 euro, 203.207 euro, 238.600 euro, 116.073 euro).

Rectorul mai are acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale în valoare de 38.630 lei.

Veniturilor anuale ale rectorului USV sunt formate din: funcția de bază 283.416 lei; 21.401 lei din conducere doctorat; 164.554 lei din activități de cercetare; 62.709 lei din alte activități, tot din cadrul USV; 24.804 lei indemnizație membru titular și 74.880 lei indemnizație de merit.

Soția rectorului are înregistrat un venit de 144.925 lei, din salariu funcție de baza la USV, plus 38.250 lei din alte activități didactice.

În ceea ce privește veniturile din investiții, apar: 1.333 euro dobândă depozit, 75.311 euro profit fond investiții, 45.260 euro tot profit fond de investiții și 21.474 euro fond investiții depozit.

Rectorul UMF Iași are două case

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, are două terenuri intravilane în municipiu, unul de 460 mp cumpărat împreună cu soția în 1993, și altul de 1.149 mp achiziționat în 2010. În același an 1993, cei doi și-au cumpărat și o casă de 200 mp, iar în 2014 și-au construit o a doua casă, de 186 mp. Deține un Mercedes fabricat în 2022. Într-un cont are 100.595 lei. De asemenea, medicul are și un credit la bancă contractat în 2023, în valoare de 130.000 lei, și scadent în 2028.

Venitul său anual încasat de la UMF Iași este de 295.521 lei. Se adaugă 140.847 lei de la Institutul Regional de Oncologie și 25.000 lei de la ,,SC Scripcariu Med SRL”. Soția are un venit de 179.351 de la Direcția de Sănătate Publică Iași.

Câți bani are rectorul celei mai mici universități din Iași

Prof. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul celei mai mici universități din Iași, a declarat pentru anul 2021 un venit de aproximativ 172.837 lei din activitatea desfășurată la universitate, la care se adaugă 9.000 lei din participarea în comisii de specialitate și concursuri. Deține un cont bancar cu 42.000 euro și trei terenuri: unul de 554 mp, unul de 100 mp în Iași și altul de 20.000 mp în localitatea Tazlău, județul Neamț (toate pe numele său și al unei alte persoane). Are și un autoturism marca Nissan, fabricat în 2009.

Soția sa, lector la aceeași universitate, înregistrează venituri anuale în valoare de 50.728 lei.

