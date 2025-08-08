Deepfake cu un medic foarte cunoscut. Imaginea doctoriței Carmen Dorobăț, folosită fără acord în reclame false generate cu AI

Fenomenul periculos al conținuturilor „deepfake” lovește și Iașul. Medicul infecționist Carmen Dorobăț a devenit recent victima unei campanii online în care chipul și vocea sa au fost falsificate digital, cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a promova un așa-zis „tratament-minune”.

Clipul fals, distribuit masiv pe rețele sociale, susține în mod mincinos că doctorița ar recomanda un supliment care „elimină rapid și sigur paraziții”. În videoclip, sunt prezentate două cazuri în care pacienți aveau viermi în organe, iar tratamentul recomandat este promovat ca fiind singurul eficient, susținându-se că niciun alt medicament disponibil pe piață nu ar funcționa. În realitate, medicul nu are nicio legătură cu produsul respectiv și nici nu și-a dat acordul pentru apariția în acest tip de conținut.

„Nimic nu e real. Eu nu am spus așa ceva. E un fals. Nu e prima dată când acest filmuleț apare în mediul online”, a declarat prof.univ.dr Carmen Dorobaț, medic infecționist.

Cazul medicului Carmen Dorobăț nu este izolat, la nivel internațional, tot mai mulți medici, jurnaliști și persoane publice sunt victimele tehnologiei „deepfake”, fiind folosiți în mod ilegal pentru promovarea unor produse înșelătoare.

