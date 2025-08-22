Demis la cererea primarului Chirica, fostul director al clubului Primăriei iese la rampă. Explicații, plus un alt semn uriaș de întrebare: De ce nu se apără CSM Iași 2020?

Ziarul de Iași v-a ținut în permanență la curent cu boacănele apărute pe bandă rulantă la clubul sportiv al Primăriei Iași, CSM Iași 2020. Club care a ieșit în evidență prin scandaluri, cheltuieli uriașe (11 milioane de euro în 2023 și 2024), litigii pierdute, rezultate dezastruoase. Azi, un nou episod.

Vineri dimineață am prezentat și faptul că gruparea finanțată din banii ieșenilor are alte șase procese pe rol, la orizont apărând posibilitatea apariției altora. Dacă toate aceste litigii vor fi pierdute, CSM Iași 2020 va scoate din buzunarul ieșenilor încă peste 2 milioane de euro pentru persoane care nu au muncit o secundă.

Principalul vinovat de problemele clubului a fost, în opinia multora, Iustin Jalaboi, director interimar de la demisia lui Vladimir Danilov din fruntea clubului (octombrie 2023) și până în mai 2025. Jalaboi a fost înlocuit la cererea primarului Iașului, Mihai Chirica, care l-a acuzat, voalat, de multe nereguli.

„Nu am încălcat nicio hotărâre a CA”

Ulterior, Consiliul de Administrație al clubului l-a acuzat pe fostul director că a încheiat contracte cu fostul antrenor, Iulian Stamate, un colaborator al acestuia și 12 jucătoare care ar fi adus prejudicii clubului. Aceste contracte nu au mai fost înregistrate la Federația Română de Handbal, ca urmare a cererii CA, care susține că nu a fost informat de Iustin Jalaboi de contractele parafate. CA afirmă că înțelegerile cu cele 14 persoane ar fi costat clubul 120.000 de euro lunar, în timp ce actualii antrenori și jucătoare consumă 28.000 de euro pe lună.

Jalaboi și-a prezentat punctul de vedere asupra acestui subiect: „În actualul regulament al clubului, printre atribuțiile Directorului, litera h) prevede faptul că „negociază și semnează contracte și alte acte juridice de angajare a Club Sportiv Municipal Iași 2020”. Am observat că există un anunț pe site-ul primăriei care prevede o modificare a regulamentului, adăugând la litera h), la final, sintagma „după aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație”. Nici nu este aprobată de Consiliul Local, prin urmare nu am încălcat o normă a regulamentului care nu era aplicabilă la acel moment, așa cum am citit. Nu a existat nicio hotărâre a CA-ului pe care să o fi încălcat”.

S-a mințit în legătură cu salariile actuale?

Jalaboi a adăugat: „Legat de rezilieri, nu cunosc niciun detaliu, fiind făcute fără să cunosc vreun amănunt. Am susținut de la început încadrarea în buget, mai ales că clubul a avut unele cheltuieli nepreconizate și trebuiau să urmeze tăieri – mai ales din urma unor greșeli la plata unor contribuții la stat. Cu privire la cuantumul salariilor, mă îndoiesc că acesta este de 28.000 euro la ora actuală (net) la secția de la handbal”.

Fostul director al CSM Iași 2020 nu crede că Iulian Stamate va câștiga litigiul cu gruparea municipalității locale: „Am consultat în linii mari motivele invocate de către avocatul domnului Stamate, două puncte referindu-se la faptul că clubul a refuzat să îi transmită o adresă din partea FRH, alături de faptul că în notificarea de reziliere i-a fost pus în vedere un articol din Regulamentul privint statutul și transferul jucătorilor, în loc de a-i fi pus în vedere articolul din Regulamentul privind statutul antrenorului. Nu cred și sper să nu afecteze fondul problemei”.

„Am câștigat primul proces cu Danilov”

Referitor la litigiul cu directorul tehnic al CSM Iași 2020, Vladimir Danilov, care a câștigat dreptul de a obține o despăgubire de circa 10.000 de euro de la club, Jalaboi a declarat: „În procesul cu domnul Vladimir Danilov, eu m-am ocupat de apărarea din primă comisie, iar soluția a fost favorabilă clubului. În apel, din informațiile pe care le am din dosar, clubul nu a depus întâmpinarea absolut deloc, depunând doar concluzii scrise/note de concluzii. Din ceea ce cunosc, dacă se aplică normele din dreptul civil, nedepunerea întâmpinării nu îți dă dreptul să te folosești de noi probe pe care tu le aduci. Sunt curios să citesc motivarea FRH, să vedem dacă ne-a afectat sau nu acest lucru”.

Jalaboi consideră și că decizia de a-i acorda despăgubiri lui Danilov nu e corectă: „Casa de Asigurări de Sănătate ne-a transmis că la CAS-uri nu se poate deconta concediul medical, nefiind plătitoare de CAM. Din această cauză nu i s-a mai plătit domnului Danilov concediul medical. În ceea ce privește paragraful pe baza căruia a câștigat, precizez că în regulamentul intern al clubului este stiuplat faptul că doar sportivele care se accidentează pot primi 80% din drepturi și nu persoanele din staff. În acest sens, există și o hotărâre de CA care, în unanimitate, stabilește că nu i se aplică articolul, domnul Danilov nefiind sportivă/jucătoare.”

În „cazul Borges”, CSM Iași 2020 nu a plătit taxa de timbru

Iustin Jalaboi a mai semnalat o problemă serioasă în cazul altui litigiu al CSM Iași 2020, cel cu jucătoarea Juliana Burges Lima. Reamintim, CSM Iași 2020 trebuie să plătească circa 35.000 de euro ca urmare a faptului că a reziliat contractul braziliencei.

Conform unor surse, pentru a evita noi depunctări în clasament, după penalizarea de un punct primită deja, CSM Iași 2020 a virat suma într-un cont terț, a cerut rejudecarea cauzei de către Federația Română de Handbal și a chemat-o în judecată pe Borges Lima, la Judecătoria Iași. Procesul cu Borges, în care se cerea suspendarea executării silite, nu a mai fost însă judecat în această săptămână, cum trebuia, pentru că gruparea Primăriei nu a achitat taxa de timbru! Astfel, CSM Iași 2020 a mai pierdut încă peste 600 de euro, sumă reprezentând cheltuieli de judecată.

Ziarul de Iași vă va ține la curent și în continuare cu toate problemele generate de clubul finanțat cu milioane de euro din banii ieșenilor.

