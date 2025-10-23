MICA PUBLICITATE
SPORT

Denis Man, nominalizat la titlul de cel mai bun jucător al săptămânii în Champions League

De Redacția
joi, 23 octombrie 2025, 13:45
1 MIN
Dennis Man se află între cei patru fotbalişti selectaţi de grupul de experţi UEFA pentru titlul de „jucătorul săptămânii” în Liga Campionilor, potrivit News.ro.

Dennis Man (PSV Eindhoven) este autorul a două goluri în victoria categorică (6-2) a echipei olandeze împotriva lui Napoli. Ceilalţi trei nominalizaţi sunt Fermin Lopez, care a marcat trei goluri pentru Barça împotriva lui Olympiakos (6-1), Felix Nmecha, care a marcat două goluri pentru Dortmund în victoria (4-2) de la Copenhaga, la fel ca Gorka Guruzeta (Bilbao) împotriva Qarabag (3-1).

Marcus Rashford (FC Barcelona) a fost ales „jucătorul săptămânii” în prima etapă, iar Kylian Mbappé (Real Madrid) în a doua etapă.

