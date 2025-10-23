Denis Man, nominalizat la titlul de cel mai bun jucător al săptămânii în Champions League
Dennis Man se află între cei patru fotbalişti selectaţi de grupul de experţi UEFA pentru titlul de „jucătorul săptămânii” în Liga Campionilor, potrivit News.ro.
Dennis Man (PSV Eindhoven) este autorul a două goluri în victoria categorică (6-2) a echipei olandeze împotriva lui Napoli. Ceilalţi trei nominalizaţi sunt Fermin Lopez, care a marcat trei goluri pentru Barça împotriva lui Olympiakos (6-1), Felix Nmecha, care a marcat două goluri pentru Dortmund în victoria (4-2) de la Copenhaga, la fel ca Gorka Guruzeta (Bilbao) împotriva Qarabag (3-1).
Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici
Marcus Rashford (FC Barcelona) a fost ales „jucătorul săptămânii” în prima etapă, iar Kylian Mbappé (Real Madrid) în a doua etapă.
Publicitate și alte recomandări video