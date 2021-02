Depăşire pe linia continuă la Ciurbeşti încheiată cu doi morţi

"Nu mi-am dat seama ce depăşea Ford-ul. A urmat imediat o bubuitură, apoi m-a lovit air-bagul. Am crezut că nu mai pot deschide ochii, credeam că am murit. Mi-am pierdut ochelarii, timp in care am mers la maşina cealaltă şi mi-am dat seama că sunt în stare gravă", ne-a spus şoferul autoutilitarei, în vârsta de 26 de ani. În Ford se aflau doi pasageri din Ciurea. Şoferul a fost scos cu greu de la volan, de către pompieri. "În accident au fost două victime decedate, bărbat de aproximativ 35 ani, iar cealalt bărbat de aproximativ 60 ani. A treia victimă, un bărbat de 26 ani, a fost asistat medical de SAJ, însă a refuzat transportul la spital", au precizat reprezentanţii ISU Iaşi. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.