Depistate în fază incipientă, 98% dintre femeile cu cancer de col uterin pot fi salvate

Alina Panait, 21 ani, Iași: „De mai bine de jumătate de an am un prieten - suntem colegi de facultate - și ne-am gândit să ne mutăm împreună. Înainte de a face acest pas, vreau să mă lămuresc cu anumite aspecte medicale, în condițiile în care mama mea a murit, în urmă cu cinci ani, la 53 de ani, de cancer de col uterin. A fost un moment extrem de greu, mai ales că boala i-a fost descoperită în momentul în care nu s-a mai putut face nimic, pentru că avea deja metastaze. Recunosc că sunt îngrijorată și, din ce am mai citit eu, am aflat că poți face această boală și ca urmare a relațiilor sexuale. Nu știu dacă este chiar adevărat acest lucru, pentru că sunt atâtea familii în care femeile nu dezvoltă această boală. De aceea, dacă se poate, mi-ar fi de mare ajutor să-mi oferiți cât mai multe detalii despre această suferință, modul în care te poți îmbolnăvi și ce se poate face ca să nu ajungi într-un stadiu foarte avansat, astfel încât să nu mai ai nicio șansă de a fi salvat“.