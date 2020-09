Depoul de tramvaie de la Gară se mută în capăt Dacia. Ce se va ridica în loc?

Lucrările de modernizare a depoului din Dacia ar putea începe în a doua parte a anului viitor. Finanţarea este asigurată dintr-un credit făcut de Primărie, instituţie care, ieri, a lansat licitaţia pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Documentaţia ar urma să fie gata în maximum 4 luni de la semnarea contractului. O consecinţă importantă a acestui proiect vizează însă dezafectarea ulterioară a depoului CTP de la Gară, care are o suprafaţă de peste 2 ha: municipalitatea spune că acolo va fi amenajat un parc în jurul unei clădiri în care va funcţiona muzeul transportului electric. Pentru modernizarea depoului din Dacia, Primăria are la dispoziţie 13,5 milioane euro, bani parte dintr-un credit contractat de instituţie la începutul acestui an de la Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Pentru întocmirea studiului de fezabilitate, Primăria a estimat o valoare a contractului de circa un milion de lei (inclusiv TVA).

Depoul Dacia: tehnologii vechi de 50 de ani

Depoul din Dacia se întinde pe aproape 4 ha şi, până acum, nu au fost făcute reparaţii capitale. „Serviciile oferite în prezent suferă datorită (sic!) condiţiilor precare, a lipsei de echipamente moderne şi a clădirilor inadecvate şi degradate care găzduiesc activităţile. Tehnologiile existente sunt la nivelul anilor 1970 - 1980. Durata de viaţă a reţelelor interioare de utilităţi este depăşită, iar normativele aplicate s-au schimbat radical de la data punerii în funcţiune a depoului până în prezent”, se arată în caietul de sarcini. În aceeaşi documentaţie se precizează că infrastructura şi suprastructura liniilor de tramvai sunt „uzate fizic şi moral” şi se impune modernizarea integrală: actualele căi de rulare au fost realizate acum peste 30 ani, iar, până în prezent, nu s-au făcut reparaţii capitale.

Depoul este format din 14 construcţii cu o suprafaţă de circa 7.500 mp. Toate construcţiile actuale urmează să fie demolate, alături de schimbarea a 3,2 km de cale de rulare, realizarea unei parcări acoperite (5.300 mp), amenajarea drumurilor interioare (420 mp) şi alte diverse intervenţii (sistematizare teren, lucrări de mediu, împrejmuiri etc.). Prin proiect se propune inclusiv amenajarea de staţii de încărcare electrică: în depou vor fi garate cele 44 autobuze electrice care urmează să ajungă la Iaşi în urma unei licitaţii organizate de Ministerul Dezvoltării. În acelaşi timp, noul depou va găzdui şi cele 32 de tramvaie noi pe care le-a contractat Primăria la producătorii PESA (Polonia) şi Bozankaya (Turcia). „La construirea scenariilor din studiul de fezabilitate trebuie luat în calcul şi un scenariu în care în locul autobuzelor electrice, operatorul de transport public va exploata troleibuze. Astfel, în depou, pe lângă tramvaie, vor fi prevăzute facilităţi pentru troleibuze cu autonomie extinsă”, se precizează în caietul de sarcini.

Reintroducerea troleibuzelor la Iaşi poate deveni o realitate prin intermediul unei finanţări guvernamentale (Fondul de mediu) şi surse europene (2021 - 2027). Consilierii locali au aprobat modernizarea depoului Dacia în aprilie 2020. Studiile realizate până atunci au estimat o durată de execuţie a lucrărilor de 24 de luni, perioadă din care 6 luni este rezervată pentru realizarea proiectului tehnic. Pentru finanţarea acestui obiectiv, Primăria a accesat o finanţare rambursabilă de 21 milioane euro la BERD. Modernizarea depoului costă circa 13,5 milioane euro, restul de bani fiind rezervat pentru alte investiţii, anume reabilitarea termică a 14 unităţi şcolare şi refacerea cinematografului Dacia.