Deputat ieşean: Copiii români au aceeaşi şansă de (sub)dezvoltare ca cei din Afganistan

Deputatul liberal ieşean Alexandru Muraru este nemulţumit de faptul că, în România, rata de părăsire timpurie a şcolii este a treia cea mai ridicată din Europa. Citând statisticile Eurostat, Alexandru Murare subliniază că, în ţara noastră, 15,3% dintre tinerii din categoria 18-24 de ani, respectiv, 277.600, au părăsit şcoala înainte de finalizarea învăţământul obligatoriu şi nu au urmat niciun alt program de formare profesională sau calificare, spre deosebire de 10,3% cât este media la nivelul Uniunii Europene.

Acesta susţine că, la rândul lor, statisticile Băncii Mondiale arată că, din cauza părăsirii timpurii a şcolii, copiii din România au aceeaşi şansă ca cei din ţări subdezvoltate.

"Într-un raport întocmit de Banca Mondială reiese că acei copii care se nasc azi în România au aceeaşi şansă de (sub)dezvoltare ca cei din Afganistan, Ecuador şi Thailanda. De ce? Din cauza acestui procent ridicat de tineri care nu termină decât maximum 8 clase. Generaţia care se naşte astăzi va avea o productivitate în forţa de muncă de 60% din ceea ce ar putea fi dacă ar fi beneficiat de o educaţie completă şi de o sănătate bună", a spus Alexandru Muraru.

El a adăugat că, potrivit calculelor făcute de reprezentanţii Băncii Mondiale, procentul ridicat de tineri care părăsesc timpuriu şcoala ne costă 40% din veniturile pe termen lung.

"Mai mult, toate studiile arată că părăsirea timpurie a şcolii conduce la excluziunea socială ulterioară în viaţă. Tinerii care părăsesc prematur şcoala sunt mai predispuşi riscului asociat şomajului sau al celui de a câştiga mai puţin odată ce găsesc un loc de muncă. Estimările legate de competenţe necesare în Europa sugerează că, pe viitor, doar 1 din 10 locuri de muncă va putea fi accesat de o persoană care a părăsit timpuriu şcoala", a mai declarat deputatul PNL.

Acesta a prezentat măsurile luate de guvernul liberal pentru a da o şansă la un viitor mai bun pentru cei aproximativ 280.000 de elevi care părăsesc şcoala prematur.

"Vă indic câteva măsuri pe care noi, Partidul Naţional Liberal, le-am demarat încă de anul trecut: generalizarea Programului 'Masă la şcoală' şi 'Şcoală după şcoală', programe menţinute în stadiul de pilotare de fosta guvernare PSD, dar vitale pentru reducerea abandonului şcolar. Cu ajutorul accesării fondurilor europene, Guvernul PNL va generaliza aceste programe. Pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, care reprezintă o categorie extrem de vulnerabilă, fiind expuşi abandonului şcolar şi rezultatelor academice scăzute, am lansat Programul-pilot de stimulare a participării la educaţie. Astfel, pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, şcolile, furnizorii de servicii de orientare sau consiliere şcolară, parteneri sociali din învăţământul preuniversitar, instituţiile de cult şi asociaţii religioase, instituţiile guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale, dar şi ONG-uri au avut la dispoziţie un buget de 30 de milioane de euro pentru proiecte care să vizeze acest grup ţintă. Având în vedere că în România sunt peste 91.000 de copii în această situaţie, dorim să ne asigurăm că rămân la şcoală şi au un sprijin pentru a-şi finaliza parcursul educaţional", a mai spus parlamentarul ieşean.

El a precizat că pandemia COVID-19 care a obligat Guvernul să ia decizia de a închide şcolile şi grădiniţele din întreaga ţară, pentru a încetini răspândirea acestei boli, nu a însemnat oprirea procesului educaţional.

"În 2020, pentru a veni în ajutorul copiilor predispuşi la abandonarea şcolii, Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Educaţiei cu suma de 150 de milioane de lei pentru achiziţia de tablete conectate la internet. Ne-am asigurat, astfel, că nu creşte decalajul dintre copiii din medii defavorizate şi ceilalţi elevi. Un ordin al ministrului stabileşte criteriile pentru repartizarea tabletelor către cei aproximativ 250.000 de elevi care au nevoie de ele, conform estimării Ministerului Educaţiei şi Cercetării", a conchis deputatul liberal, vicepreşedinte al Comisiei de Educaţie din Camera Deputaţilor.

Alexandru Muraru a mai transmis că "sunt mulţi paşi de făcut, iar Coaliţia de Guvernare, prin programul pe care şi l-a asumat în faţa Parlamentului şi românilor, are soluţiile pentru ca numărul copiilor care renunţă la studii prematur, după absolvirea a maximum 8 clase, să scadă de la an la an". AGERPRES