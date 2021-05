Deputat prins cu alcoolemie la volan. Spune că a luat doar pastile pentru tensiune

"În ultimele săptămâni am avut probleme cu tensiunea și am luat doar niște pastile de inimă care se pare că au ieșit la etilotest. Știți că și lidocaina iese în etiloteste drept alcoolemie. Am solicitat repetarea testului dar domnii polițiști nu au dorit. Voi face contestație, a declarat deputatul PNL.

Ben Oni Ardelean a fost oprit de polițiști luni seară, în Piața Victoriei, la un control de rutină. Acesta a fost testat cu etilotestul, iar polițiștii au constatat că avea o alcoolemie de 0,11 în aerul expirat.

"Polițiștii i-au verificat conducătorului auto documentele și au procedat la testarea cu aparatul alcooltest, valoarea indicată fiind de 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat. În acest context, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1305, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 zile", se arată în comunicatul de presă al Poliției Capitalei.

