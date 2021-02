Deputat PSD Silviu Macovei: „Sub nici o formă nu voi vota această batjocură de buget!” (P)

Viceliderul deputaților PSD din Camera Deputaților, ieșeanul Silviu Macovei reacționează exploziv o dată cu publicarea proiectului de Buget pentru 2021. Deputatul social democrat este revoltat pe sumele extrem de mici alocate pentru autostrada „Unirii” (A8) Iași – Târgu Mureș.

Astfel, în acest an se vor aloca 9,7 milioane lei pentru sectorul montan al A8, respectiv Tg Neamț – Tg Mureș pentru plata proiectantului – studiul de fezabilitate trebuie finalizat la mijlocul anului curent. Pentru studiul de fezabilitate aferent tronsonului Ungheni – Iași – Tg Neamț este alocată o sumă de 4,8 milioane lei. Mai mult, pentru podul de peste Prut de la Ungheni sunt prevăzute doar 368.000 lei!

„Este incredibilă această bătaie de joc la adresa a peste 5 milioane de români care cer de ani de zile autostrada Iași-Târgu Mureș! Acum iese la iveală minciuna și fariseismul celor de la PNL și, mai ales, de la USR care s-au bătut cu pumnul în piept că <>. În 2019 când era guvern PSD și am amenințat că NU votez bugetul dacă nu se dau bani la A8, am obținut 9 milioane de lei plus 37 milioane credite de angajament! Acum nici măcar jumătate din banii de atunci! Este un guvern care își bate joc de ieșeni și alte milioane de români din județe care ar beneficia de această investiție! Nu mai am cuvinte! Nu știu cum vor mai cere votul oamenilor acești mincinoși batjocoritori de la PNL și USR...” a spus Silviu Macovei.

De altfel, deputatul ieșean este cunoscut pentru reacțiile sale vehemente în ceea ce privește proiectul autostrăzii A8. În anul 2017 acesta a protestat în stradă alături de ieșeni pentru finanțarea autostrăzii, iar în 2019 a escaladat acest protest anunțând public că nu va vota proiectul de buget alcătuit de Guvernul PSD de atunci dacă nu se prevăd bani pentru A8.