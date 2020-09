Deputatul ”mitralieră”, dat afară din PSD ca pe o măsea stricată: ”Nu mă duc să mor că așa vrea Ciolacu”

Președintele PSD Argeș, Cristian Gentea, a explicat într-o declarație de presă motivele care au stat la baza deciziei radicale:„Excluderea parlamentarului Cătălin Rădulescu din organizaţia PSD Piteşti şi din rândul social-democraţilor din România este o decizie cerută de colegi şi – mai presus de atât – cerută, în repetate rânduri, de electorat. Anumite funcţii ne obligă la responsabilitate socială şi la disciplină personală. Domnul Rădulescu, în repetate rânduri, s-a rupt de aceste reguli. S-a rupt de echipă. S-a rupt de semnalele cetăţenilor. Decizia organizaţiei PSD Piteşti este tranşantă: nu vom accepta niciodată acţiuni care denotă iresponsabilitate, neseriozitate sau duplicitate!”, se arată în comunicatul de presă.

Cătălin Rădulescu, primele declarații după eșecul moțiunii: „Tușesc foarte tare și am vărsat sânge! Nu mă duc să mor că așa vrea Ciolacu”

Deputatul Cătălin Rădulescu spune că nu a fost prezent la moțiunea de cenzură pentru că se simte rău, iar o excludere din PSD ar fi injustă. Rădulescu susține că a tușit foarte puternic și a vărsat cu sânge, ajungând la spital.

„Probabil că știți că sunt medic, nu sunt nici vânzători de cârnați, ca unii dintre colegii mei, nici conducători de baruri, ca alții și te prezinți la un spital la camera de gardă (tușește ușor) atunci când ești bolnav, când simți că ai probleme, nu când vrei sau când nu vrei. Eu nu i-am pus să pună moțiunea în ziua în care poate un om să se îmbolnăvească, a fost decizia lor să pună moțiunea în ziua de astăzi. Eu ieri am anunțat că nu mă simt bine, am avut niște discuții cu acest lider Simonis (Alfred Simonis, liderul deputaților PSD – n.r.) și ulterior l-am și anunțat că am tușit foarte tare și am vărsat sânge, am tușit sânge, ceea ce m-a făcut să mă sperii, după care i-am anunțat că probabil n-o să am cum să vin, pentru că așa a hotărât și familia mea, să mă duc să mă internez și să văd ce am la plămâni. Am venit astăzi (la spital – n.r.), că am venit de la Pitești, eu nu stau în București ca alții, am venit când mi s-a programat să vin, m-am dus la un spital la care puteam să mă duc, prin colegii mei, să fac radiografie pulmonară, EKG, analize. Am plecat la ora 19.30 din spital. Eu nu mă duc în Parlamentul României ca să mor sau să-mi las familia pe drumuri, pentru că vrea Simonis sau Ciolacu”, a declarat Cătălin Rădulescu, luni seara, la Digi24.