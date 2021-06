Deputatul Filip Havârneanu este noul şef al filialei municipale a USRPLUS

El a câştigat, cu 16 voturi în plus, competiţia cu Alex Vartic

Filiala municipală Iaşi a USRPLUS are, de ieri, un nou birou local de conducere. În funcţia de preşedinte a fost reales deputatul Filip Havârneanu la o diferenţă de doar 16 voturi faţă de contracandidatul său, Alex Vartic. În timp ce Havârneanu a ajuns în partid pe filiera USR şi este un apropiat al deputatului Cosette Chichirău, Vartic provine din „aripa PLUS” şi este un apropiat al deputatului Monica Berescu. „Este un mandat de doi ani în care trebuie să omogenizăm echipa USRPLUS şi să ne stabilim clar obiectivele. Primăria Iaşi este cel mai mare obiectiv şi cu siguranţă pentru acest obiectiv vom lupta cel mai mult. Vrem să facem proiecte, vrem să facem nişte echipe în jurul consilierilor locali şi judeţeni astfel încât proiecte de hotărâre propuse de membri ai USRPLUS să ajungă în dezbatere la nivel local şi judeţean”, a declarat Havârneanu.

Deputatul a adunat 193 de voturi, în timp ce Vartic a obţinut 177 de voturi, diferenţa dintre cei doi fiind de doar 16 voturi, în condiţiile unei prezenţe la vot de peste 70%. Cei patru noi vicepreşedinţi ai filialei locale sunt trei consilieri locali (Ana Raluca Roşu, Răzvan Timofciuc şi Ionuţ Anastasiei) şi un consilier judeţean (Daniel Dîscă). Din biroul local de conducere mai fac parte Andrei Popescu, Diana Finkelstain (ambii consilieri locali), Marius Ciobanu, Tudor Florea, Alexandru Corneanu şi Dragoş Popa. În cadrul procesului de votare de la USRPLUS, care s-a desfăşurat pe parcursul a două zile, au fost aleşi şi cei 94 de delegaţi la conferinţa judeţeană de alegeri din 27 iunie, în condiţiile în care au fost circa 300 de candidaturi depuse. La alegerile de la sfârşitul lunii iunie, sunt aşteptate la vot circa 200 de persoane.

Aşa cum „Ziarul de Iaşi” a relatat recent, şefa USRPLUS Cosette Chichirău nu va candida pentru un nou mandat. În schimb, aceasta, alături de „aripa USR”, îl va susţine, potrivit informaţiilor „Ziarului de Iaşi”, pe subprefectul Ştefan Tănase pentru preşedinţia organizaţiei judeţene. Acest demers a creat unele controverse în interiorul filialei şi există varianta ca „aripa PLUS” să propună un contracandidat. Din acest punct de vedere, Monica Berescu a declarat recent că ia în calcul o candidatură. Totuşi, prima şansă pentru preluarea şefiei filialei judeţene pentru următorii doi ani o are „aripa USR”, având în vedere rezultatul alegerilor de la organizaţia municipală, precum şi faptul că, în judeţ, USR are mai multe structuri locale faţă de PLUS. La nivel judeţean, USRPLUS numără câteva mii de membri.