Deputatul Gerea s-a înscris în partidul lui Voiculescu, nevasta a avansat în Transgaz

În 2016, Ayten Gerea, nevasta celui care fusese cu puţin timp înainte ministru al Energiei, Andrei Gerea, a fost angajată la Transgaz ca "specialist relaţii publice". În 2019, a avansat: consilier al directorului general adjunct. Cu salariu confidenţial. "Compania nationala de transport al gazelor Transgaz are de cateva saptamani un nou angajat: Ayten Gerea, sotia lui Andrei Gerea, fost ministru al energiei in Guvernul Ponta, deputat ALDE, dar si candidat pentru aceeasi functie pe listele ALDE Arges. Ayten Gerea a fost angajata pe functia de specialist relaţii publice in cadrul Transgaz.