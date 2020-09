Deputatul Movilă, chemat cu forța la testul de paternitate. „Nu-și recunoaște fiul“ din afara căsătoriei

Cererea judiciară prin care avocata Carmen Diaconu le cere judecătorilor să îl oblige pe Petru Movilă să efectueze un test de paternitate a primit ştampila registraturii Judecătoriei Iaşi în cursul zilei de ieri. „Ziarul de Iaşi“ a obţinut documentul la scurt timp după ce acesta a ajuns la instanţă, pentru ca mai apoi să primim şi confirmarea autenticităţii sale de la chiar semnatara lui. Carmen Diaconu este conferenţiar la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară şi, în ultimii ani, potrivit reacţiilor ei publice de pe reţelele sociale, a fost o simpatizantă politic a lui Petru Movilă şi a PMP. În plus, ea este şi vicepreşedinte în organizaţia municipală a PMP. Dincolo de apropierea politică faţă de Movilă, timp de doi ani, Diaconu ar fi avut şi o relaţie amoroasă cu deputatul şi liderul local al partidului înfiinţat de Traian Băsescu. Din această relaţie de iubire, extraconjugală, s-a născut un băieţel pe nume V., care peste o lună va împlini un an de viaţă.

Ce conţine cererea de la instanţă

Cererea depusă ieri la Judecătoria Iaşi a fost întocmită în nume personal de V. Diaconu, prin reprezentantul legal Carmen-Mariana Diaconu. Prin document sunt solicitate două aspecte. Primul: „recunoaşterea filiaţiei“, adică a legăturii de rudenie între părinte şi copil, dintre V. şi Petru Movilă. A doua solicitare este cea de completare a rubricii cu privire la tată din certificatul de naştere al lui V. E vorba de un document eliberat în data de 4 noiembrie 2019.

„Prezenta acţiune este justificată de dreptul natural şi divin al oricărui copil, de a avea în actul de naştere datele de identificare al tatălui şi al mamei. Precizez faptul că tatăl meu natural, pârât în prezenta cauză, dat fiind statutul său public şi alte motive de natură personală, refuză sa-mi recunoască dreptul la filiaţie paternă, pe cale amiabilă, dovadă în acest sens fiind şi notificările trimise prin executor judecătoresc“, se arată în acţiunea depusă ieri la Judecătorie.

În acelaşi document sunt menţionate două notificări pe care Movilă le-ar fi primit, pe 15 şi 22 septembrie, de la doi executori judecătoreşti. În ambele notificări, deputatul era chemat la Clinica Sanador din Bucureşti, pentru a i se efectua un text de paternitate.

„Având în vedere refuzul pârâtului, lipsit de obiectivitate, în pofida tuturor discuţiilor pe cale amiabilă şi a procedurilor extrajudiciare, singura cale legitimă de a reglementa filiaţia mea faţă de tată este prezenta acţiune“, se mai arată în cererea de chemare în judecată.

Ce spun cele două părţi

Contactată de reporterul „Ziarul de Iaşi“, Carmen Diaconu ne-a precizat în cadrul discuţiilor purtate ieri că demersul are în spate un singur motiv: interesul copilului ei. Avocata a menţionat că a recurs la cererea de chemare în judecată după ce discuţiile din ultimele luni cu Movilă au eşuat.

„Se joacă cu destinele“, ne-a spus Diaconu, care ne-a precizat că a avut o poveste de iubire cu deputatul Movilă timp de doi ani. „Am avut o relaţie frumoasă, din care a rezultat un copil frumos, pe care nu a vrut să îl recunoască. Viaţa ne-a adus împreună şi sunt convinsă că îl iubeşte pe copilul nostru, dar, dat fiind statutul public, probabil de aceea nu îl recunoaşte. Altă explicaţie nu găsesc“, ne-a spus Carmen Diaconu.

La rândul său, Petru Movilă a negat că ar fi avut o relaţie cu Diaconu, darămite un copil, şi a pus demersul acesteia pe seama campaniei electorale. „Dacă o depus o plângere, instanţa o va soluţiona. Nu am cum să am eu o reacţie la toate năzdrăvăniile oamenilor din oraş. Mă surprinde, căci suntem în campanie electorală, şi în ultima zi apare aşa ceva. Este o acţiune de denigrare şi încercare de compromitere a unui competitor politic. Suntem în campanie electorală... nu am avut niciun fel de relaţie de niciun fel…Este un subiect de şantaj, un subiect de campanie. Dacă se va înregistra ceva la instanţă, voi respecta legea, şi altceva nu am de comentat“, ne-a spus Petru Movilă.

Deputat din 2014, încă din vremea vechiului PD, Petru Movilă este căsătorit cu un medic de la Spitalul „Sfântul Spiridon“ şi este unul dintre cei mai influenţi parlamentari pe linie sanitară din regiunea Moldovei.