Deputatul Silviu Macovei în Parlament: „Ce e cu secretomania asta? Nimeni nu știe ce proiecte au ascuns băieții ăștia în PNRR!” (P)

„Nimic! Asta este ce a prezentat Cîțu în Parlament cu privire la ce proiecte sunt prevăzute în PNRR. Considerații filosofice, principii generale și ceva dorințe difuze pe principiul „să fie bine ca să nu fie rău”. Nu putem vota o astfel de glumă sinistră la adresa României! Mi se pare inadmisibil, o bătaie de joc de o aroganță incomensurabilă această secretomanie a guvernului Cîțu! Nimeni nu știe ce proiecte au ascuns băieții aceștia de la PNL și USR în Planul Național de Redresare și Reziliență! Ei chiar nu înțeleg că nu sunt banii lor, ci banii destinați României?” a spus furios deputatul Silviu Macovei.

Controversele legate de componența proiectelor au stârnit nemulțumire nu doar în rândul opoziției, dar chiar și în rândul liberalilor care îi acuză pe Cristian Ghinea și pe Florin Cîțu fie că nu au terminat proiectul și riscăm să pierdem banii, fie că se încearcă introducerea pe sub masă a unor proiecte controversate. De altfel, Ludovic Orban a evitat un răspuns ferm dacă PNRR este gata, oferind un confuz „tot timpul mai sunt mici rectificări de făcut”.

Partidele de la putere au încercat să lege în aceeași ședință de plen votul pentru PNRR de votul pentru tratatul Euroatom. PSD a condiționat votul pentru Euroatom de prezența premierului cu PNRR în plen.

„Noi am spus clar că vom vota Euroatom, căci este un tratat european foarte important, iar PSD nu are nici cea mai mică intenție să blocheze proiectele majore UE. Însă, noi nu vom vota abureala cu care au venit guvernanții în Parlament spunând că e PNRR. Noi nu am văzut un plan, ci o poveste neclară. Asta nu se poate vota!” a explicat Silviu Macovei.

Singurul proiect care pare clar a fi finanțat de PNRR este metroul clujean. Parlamentarul ieșean Silviu Macovei, care a susținut cel mai vocal includerea sectorului Lețcani-Târgu Frumos din A8 în PNRR, a fost cel mai vehement contestatar al formei neclare cu care PNL și USR au venit în fața Parlamentului: „Eu, ca deputat, nu am văzut de la Guvern decât un angajament de austeritate asumat gratuit și fără dezbatere față de Bruxelles. Deocamdată știm doar că în loc să dezvoltăm România, vom avea metrou la Cluj Napoca și că irigațiile nu sunt necesare în țara noastră. Asta în timp ce importăm pâine... Eu nu mai știu ce să mai zic... O să depunem moțiune de cenzură fiindcă circul acesta trebuie să se încheie.” a încheiat Silviu Macovei.