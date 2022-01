Deputatul USR care a sesizat CNATDCU cu privire la teza de doctorat a premierului Niculae Ciucă anunţă că se începe analiza documentului

”Începe procesul de analizare şi soluţionare a sesizării pe care am făcut-o cu privire la posibilul plagiat al tezei de doctorat a prim-ministrului Guvernului României, Nicolae Ciucă. Am primit răspunsul la sesizarea pe care am făcut-o pe 20 ianuarie şi pe care am trimis-o către UEFISCDI, care avea obligaţia de a verifica în termen de 3 zile respectarea cerinţelor procedurale pentru validarea din punct de vedere administrativ şi admiterea sesizării spre analiză şi soluţionare de către CNATDCU”, anunţă Poliţeanu pe Facebook.

Acesta a distribuit şi răspunsul primit de la Ministerul Educaţiei. În document se arată că sesizarea cu privire la suspiciuni de plagiat a fost transmisă CNATDCU”în vederea demarării procesului de analizare şi soluţionare”.

Deputatul USR Mihai Poliţeanu anunţa, în 20 ianuarie, că a sesizat Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) în legătură cu teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă. CNATDCU este singurul organism care se poate pronunţa cu privire la un posibil plagiat, iar analiza se face doar în urma unei sesizări.

Jurnalista Emilia Şercan a declarat, în emisiunea Talk News de la Profit TV, că, în cazul plagiatului premierului Nicolae Ciucă, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) trebuia sesizat, pentru verificare, şi nu Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I” , aşa cum a făcut şeful Executivului, ea precizând că această instituţie nu se poate autosesiza. dar este singura care poate emite o decizie de menţinere sau retragere a titlului de doctor.

Teza lui Nicolae Ciucă, în baza căreia a devenit doctor în Ştiinţe militare în 2003, include conţinut plagiat în cel puţin 42 de pagini din totalul de 138, a relatat Press One. În replică, premierul a transmis că teza sa de doctorat este rodul cercetării ştiinţifice din anii de studii doctorale şi reflectă munca depusă.

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, marţi, printr-un punct de vedere oficial, că solicită analizarea lucrării sale de doctorat de către Comisia de Etică a UNAp - Instituţia Organizatoare de Studii de Doctorat în care s-a susţinut teza de doctorat care are un pronunţat caracter specific domeniului Ştiinţe Militare.