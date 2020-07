Dermatologia la interfața cu alte specialități, firul roșu al PDI 2020

Aflată în plină derulare, cea de-a IX-a ediție a „Primăverii Dermatologice Ieşene”, o manifestare națională cu participare națională, organizată, în premieră pentru lumea medicală din România, în mediul online, a atras zilnic un număr record de participanți, dornici să afle cele mai noi informații din specialitățile aflate pe agenda de lucru. Evenimentul, cunoscut pentru elitismul său și nivelul înalt al informațiilor științifice, a debutat cu un curs-satelit dedicat farmaciștilor și asistenților de farmacie și derulat cu sprijinul companiei Antibiotice SA. Intitulat „ABC în Dermatologie”, cursul a reunit cadre didactice ale UMF „Grigore T. Popa” Iaşi și UMF „Carol Davila” (Prof. Dr. Daciana Elena Brănişteanu, Prof. Dr. Monica Hăncianu, Conf. Dr. Cătălin Popescu) precum și medici practicieni dermatologi cu o deosebită experienţă clinică - dr. Andreea Molodoi, dr. Daniela Vasiluţ.

Și pentru că dermatologia la interfața cu alte specialități este firul roșu al PDI 2020, așa după cum a spus prof. univ. dr. Daciana Brănișteanu, inițiatorul acestui amplu eveniment, care deschide astfel seria manifestărilor medicale organizate în mdiul virtual, reputații specialiști au împărtășit celor aproximativ 800 de participanți noţiuni precum: introducere în dermatologie, abordarea pacientului cu acnee, beneficii pentru piele, păr şi unghii prin formule inovatoare, recomadarea suplimentelor alimentare pacienţilor cu afecţiuni dermatologice, importanţa integrităţii barierei hidrolipidice cutanate, trusa de vacanţă – antibacteriene topice şi cicatrizante, campanii educaţionale pentru reducerea incidenţei micozelor cutanate.

Aderenţa pacientului la tratament este dezideratul echipei medic-farmacist, aceasta având ca obiectiv succesul schemei terapeutice recomandate. Farmacistul, ca specialist în domeniul medicamentului, joacă un rol foarte important în consilierea pacientului cu afecţiuni dermatologice. Ca reper în cadrul asistenţei primare de sănătate, programele educaţionale desfăşurate în farmacii, reprezintă un instrument prin care se asigură accesul la informaţie de specialitate pacienţilor, referitor la siguranţa şi eficacitatea tratamentelor. Merită de menționat și seria celor patru workshopuri dedicate nu doar studenților și rezidenților, ci și medicilor, toate fiind susținute de către dr Camelia Tamaș, șef de lucrări la Catedra de Chirurgie Plastică din cadrul UMF „Grigore T. Popa”.

De-a lungul celor nouă ediții, PDI s-a conturat ca o Şcoală de Dermatologie ce a dezbătut teme de dermatologie aflate la graniţa cu alte specialităţi, în cadrul unei succesiuni de cursuri, prelegeri şi workshop-uri. Manifestarea s-a remarcat, încă de la primele ediţii, prin gradul înalt de profesionalism şi prin actualitatea subiectelor abordate, susţinute de lectori de elită din ţară şi din străinătate. O altă notă distinctă a acestei manifestări este dată de caracterul ei interdisciplinar şi multidisciplinar – dermatologie, venerologie, dermato-cosmetologie, flebologie, chirurgie vasculară, alergologie, imunologie, boli infecţioase, chirurgie estetică, farmacologie, farmacognozie-fitoterapie, fiziologie, fiziopatologie, microbiologie, nutriţie, oftalmologie, pediatrie, medicină de familie, lucru dovedit prin prelegerile și simpozioanele găzduite în sălile virtuale de conferință, în care zilnic au fost peste 1.000 de participanți. Auditorii au intrat în dialog cu lectorii prin canelele proprii de comunicare deschise, iar sesiunile fructuoase de întrebări și răspunsuri au dovedit încă o dată interesul pentru temele abordate în cadrul PDI.

Iniţiativa aparţine prof. univ. dr. Daciana Elena Brănişteanu, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, şi este organizată, an de an, de către Asociaţia Dermatologilor din Moldova (ADEM), sub egida prodigioasă a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, a Colegiului Medicilor şi a Colegiului Farmaciştilor din Iaşi.

Cea de-a IX-a ediție a PDI îi are ca și co-președinți pe prof. univ. dr. Daciana Elena Brănişteanu (Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi) și prof. univ. dr. Simona Roxana Georgescu (Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București). Preşedinţi de onoare sunt nume consacrate ale lumii medicale - prof. univ. dr. Andrew Nicolaides (Marea Britanie), prof. univ. dr. Torello Lotti (Italia), dr. Niazi Kushrow (S.U.A.), prof. univ dr. Lăcrămioara Ionela Şerban (Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi) și prof. univ. dr. Călin Giurcăneanu, Președintele Societății Române de Dermatologie (Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București).