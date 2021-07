Descopera beneficiile colaborarii cu un OIREP (P)

Iti doresti sa gestionezi eficient deseurile pe care le produci in calitate de persoana juridica, dar nu ai cunostintele necesare pentru a te ocupa de acest aspect?

Colaboreaza cu un OIREP si te vei bucura de numeroase beneficii importante! Incepand de la faptul ca astfel respecti legislatia in vigoare si pana la eficientizarea activitatii de care te ocupi, acestea sunt doar 2 dintre avantajele pe care este bine sa le iei in calcul!

Ce este un OIREP?

Daca nu esti familiarizat cu notiunea de OIREP, atunci trebuie sa stii ca este vorba despre o organizatie care se ocupa de managerierea deseurilor in mod eficient, dar si de intocmirea tuturor rapoartelor de mediu, pe care trebuie sa le depui la Autoritatea Nationala de Mediu. Expertii sunt bine pregatiti in domeniu, fiind la curent cu toate noutatile impuse de autoritati, insa este important sa le oferi acces la baza de date a firmei pe care o reprezinti pentru a-si putea desfasura activitatea in mod eficient.

Castigi un partener de incredere

Colaborand cu specialisti in domeniul gestionarii deseurilor, te asiguri ca eviti sanctiuni costisitoare si, in acelasi timp, castigi timp in care sa te ocupi de activitatile de gestionare ale companiei pe care o conduci. Este cea mai buna solutie, la care poti apela, mai ales ca poti colabora cu aceeasi organizatie o perioada indelungata.

Obtii rapoartele de mediu simplu si usor

Rapoartele de mediu sunt documente de care autoritatile au nevoie pentru a tine evidenta tipurilor de deseuri care sunt introduse pe piata. De exemplu, rapoartele pot contine informatii despre plastice, cartoane sau sticla si trebuie depuse la ANM anual sau trimestrial, in functie de cerintele legislative.

Pentru a putea intocmi rapoartele de mediu, expertii au nevoie de acces la baza de date a firmei tale: in acest fel, vor sti exact ce cantitate de deseuri produci.

Transferul de responsabilitate, usor de realizat

In ceea ce priveste transferul de responsabilitate, acest lucru este foarte usor de realizat. Dupa ce te hotarasti asupra unui OIREP, trebuie sa inchei un contract cu aceasta organizatie. Documentul trebuie sa contina datele de contact ale celor 2 parti, serviciile de care urmeaza sa beneficiezi, precum si tarifele pe care le vei suporta. In acelasi timp, este important sa inchei o procura prin care sa oferi OIREP-ului drept de semnatura, pentru ca speciaistii sa poata depune la ANM rapoartele intocmite.

Verifica activitatea OIREP-ului pe care il alegi

Chiar daca iti transferi responsabilitatea privind gestionarea deseurilor catre o organizatie specializata in acest sens, este important sa te asiguri ca totul este in regula. De ce? In cazul unui control din partea inspectorilor ANM, compania pe care o reprezinti este cea care va incasa o sanctiune. Asadar, aloca-ti timp din cand in cand, pentru a verifica daca toate rapoartele de mediu sunt depuse la ANM si daca deseurile sunt gestionate corespunzator.

Ecologic3rambalaje.ro are o experienta bogata cand vine vorba despre managerierea deseurilor, dar si intocmirea unor rapoarte de mediu potrivite.

Programeaza cu o intalnire cu expertii din cadrul acestei organizatii si discutati pe larg despre serviciile care iti sunt necesare, pentru a putea lua decizia potrivita!

Lasand in grija unor experti tot ce tine de partea de rapoartare deseuri, dar si gestionarea deseurilor, ai certitudinea ca respecti legislatia in vigoare si castigi mai mult timp in care sa te ocupi de managerierea activitatilor din cadrul firmei!

Date de contact:

E-mail: office@ecologic3rambalaje.ro

contact@ecologic3rambalaje.ro

Telefon: 0239 680 500