Descoperă bucuria începerii noului an școlar! Palas oferă cursuri IT pentru elevi

Toamna a început, iar la Palas începem să numărăm „bobocii”. Vino împreună cu cel mic, pregătește-i ghiozdanul pentru noul an școlar și puteți câștiga premii precum: cursuri IT pentru copii, kit-uri de siguranță, numai bune de luat la școală, sau vouchere la restaurantele din food court.

Mai este puțin și începe școala, iar goana după rechizite și îmbrăcăminte a început. În perioada 4 – 13 septembrie 2020, cei care vin să își pregătească ghiozdanul la Palas sunt premiați.

Ca să fii unul dintre norocoșii câștigători a unor cursuri IT, kit-uri de siguranță sau a unor vochere la restaurantele din foodcourt, trebuie să urmezi niște pași simpli. După ce cumperi din magazine rechizite și haine pentru noul an școlar, în valoare de minimum 300 de lei, vino cu bonurile la centrul de premiere din zona Guess și câștigi instant!

Când școala s-a mutat în mediul online orele au devenit o provocare. Palas vine în ajutorul tău și te trimite la cursurile IT susținute de Wantsome - The Friendly IT Academy. Concepute astfel încât să răspundă nevoilor elevilor și adolescenților, orele de informatică sunt destinate copiilor din ciclul de învățământ gimnazial începând cu clasa a VI-a și cel liceal. Totodată, poți câștiga kit-ul de siguranță Germ Busters, creat pentru cei mici. Acesta conține două măști refolosibile de copii, care au diferite desene imprimate, un dezinfectant pentru mâini și un dispozitiv pentru apăsarea clanței. Printre surprizele oferite se numără și vouchere la restaurantele din food court, dar și la magazinul Chicco.

În Atriumul Palas, Târgul pentru școală Excelsior te așteaptă cu standuri pline cu rechizite. Cărți, caiete, seturi de pixuri și creioane colorate, ghiozdane sau hărți, toate într-un singur loc. Poți vizita Târgul în intervalul orar 10.00-22.00 până pe 16 septembrie!