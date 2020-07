Desenul original al drapelului olimpic, vandut la licitatie cu 185.000 de euro

Desenul original al inelelor olimpice, realizat de fondatorul Jocurilor Olimpice moderne, Pierre de Coubertin, a fost vandut pentru 185.000 de euro in cadrul unei licitatii care a avut loc la Cannes, in sudul Frantei, a anuntat duminica organizatorul acesteia.

"Desenul a fost vandut unui colectionar brazilian, un particular, pentru pretul de 185.000 de euro, plus 27% cheltuieli, respectiv 234.950 euro", a precizat Alexandre Debussy, responsabilul casei de licitatii.

Realizat in 1913 de baronul Pierre de Coubertin, desenul respectiv a fost donat unuia dintre sustinatorii sai elvetieni si a ramas in aceeasi familie pana la achizitionarea sa recenta de catre un colectionar, care l-a pus in vanzare duminica.

ziare.com