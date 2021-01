Advertorial

Filip Havârneanu, deputat USR PLUS, vrea ca pădurea Bârnova-Repedea să fie transformată în Parc Natural și să nu se mai permită exploatarea masei lemnoase așa cum se face în prezent.

”Și eu și alți colegi din USR PLUS vom solicita ca pădurile din jurul Iașului să devină parc natural. Avem o problemă reală în municipiu cu poluarea și cu lipsa spațiilor verzi. Prin urmare, protejarea pădurilor din jur nu este un moft, ci o necesitate pentru toți ieșenii”, a declarat Filip Havârneanu.

Declarațiile vin în contextul în care Romsilva a scos la licitație în ultima vreme multe loturi pentru exploatare, inclusiv la Lunca Cetățuii și Dobrovăț.

Deputatul USR PLUS a mai arătat că, ținând cont de situația specifică a Iașului, tăierile ”legale” produc efecte la fel de grave ca și tăierile ilegale. În plus, faptul că aceste păduri sunt exploatate ca oricare altele le face mult mai vulnerabile în fața mafiei lemnului.

”Am fost pe urma hoților de lemn și am văzut prăpădul pe care l-au lăsat în urmă. Pentru ei este mult mai ușor să fure lemn într-o pădure deschisă exploatării forestiere decât într-un parc natural. Pur și simplu, taie mai mult, fără teamă că ar putea fi descoperiți”, a mai arătat Filip Havârneanu.

În urmă cu câteva săptămâni, deputatul USR PLUS a mers împreună cu activistul de mediu Daniel Bodnar și cu europarlamentarul Vlad Gheorghe în pădurile din Bucovina pentru a vedea dezastrul lăsat în urmă de mafia lemnului.

”Și Daniel, și Vlad, și eu am fost amenințați cu moartea doar pentru că am mers să vedem ce este acolo. Daniel, în special, care s-a implicat foarte mult în acest subiect, a fost mereu în ținta hoților de lemn, dar a reușit de fiecare dată să trecă peste aceste amenințări și să lupte pentru păduri. Din nefericire, el a suferit recent un accident rutier, este în spital și are acum nevoie de sprijinul nostru”, a declarat Filip Havârneanu.

În Pădurea Bârnova-Repedea, există un plan de a exploata 520.000 de metri cubi de masă lemnoasă. ”Ca să fie și mai clar cât de gravă este situația, dacă acest plan rămâne neschimbat, înseamnă că vom vedea în fiecare zi, timp de 10 ani, câte 7-8 camioane încărcate cu lemn din această pădure. Vorbim despre sute de mii de stejari seculari, cu vârste între 100 și 150 de ani. Și mai grav este că tăierile vor afecta mai ales partea de Nord a acestei păduri, adică exact cea care este în proximitatea orașului”, a declarat Filip Havârneanu.

În prezent, doar 1% din pădurea Bârnova - Repedea este protejată, adică doar 102ha. Restul suprafeței, de aproape 13.000 de ha este expusă riscului de a fi tăiată cu totul. Sub pretextul ”înlocuirii” materialului lemnos, defrișările vor produce dezechilibre majore în ecosistemul pădurii și afecta iremediabil pădurea.

”Propunerea mea și a colegilor mei din USR PLUS este să punem toată această zonă sub protecție. Plămânul verde al Iașului va fi astfel apărat de drujbele mafiei lemnului, iar oamenii vor avea în continuare posibilitatea de a petrece timpul liber în natură, într-una dintre cele mai mari păduri de stejari seculari din România”, a declarat Filip Havârneanu.

Cei care doresc să doneze pentru Daniel Bodnar o pot face în contul: RO05BTRLRONCRT0501378502, BTRLRO22, deschis pe numele Bodnar Daniel.