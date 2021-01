Despărțire cu lacrimi la vestiar

Daniel Gabriel Pancu nu mai este, începând de ieri, antrenorul echipei Politehnica Iaşi. Cel mai bun produs fotbalistic din istoria oraşului şi-a reziliat pe cale amiabilì contractul cu Poli, care expira în vară. Mutarea s-a făcut la presiunea primarului Iaşului, Mihai Chirica. Deşi a spus în repetate rânduri că nu se implică în deciziile de la Politehnica, edilul şef al oraşului a cerut explicit schimbarea lui Pancu.

Despărţirea dintre antrenor şi echipă a fost emoţionantă. Conform unor surse din vestiar, mulţi fotbalişti au plâns la auzul veştii, printre cei mai afectaţi numărându-se Passaglia, Baxevanos, Onea, dar şi Flores, care abia a ajuns în Copou. Mai mulţi fotbalişti s-au dus la antrenor şi i-au spus că ei sunt vinovaţi de rezultatele echipei şi că e nedrept că a plătit antrenorul. Fanii s-au împărţit în două tabere: unii au regretat plecarea lui Pancu, considerând că putea redresa corabia şi că nu e principalul vinovat de rezultate, alţii s-au bucurat.

„Plânge sufletul în mine că nu mă voi putea bucura de echipa frumoasă care va răsări la Iaşi peste o lună. Aşa era proiectul clubului.Am lucrat în tur cu un lot mai scăzut valoric, cu salarii mici, pentru a nu avea cheltuieli mari şi a lua licenţa. Din păcate, nici salariile alea nu s-au putut plăti la timp, jucătorii neprimind un leu în tot turul. Apoi, am avut şi o mulțime de ghinioane, cel cu nocturna, cu Viitorul, fiind de poveste. Pasul al doilea a fost aducerea în iarnă a unor jucători mai buni, pe care mi i-am dorit, lucru care s-a întâmplat. Aveam nevoie de o lună să-i integrez, interval în care voiam să mă bazez tot pe cei din tur, care crescuseră mult. A dat însă COVID în noi şi totul s-a năruit. Plus ghinioanele fantastice de care nu am scăpat nici în retur, cu ratări mari pe final pentru noi şi goluri încasate pe final. În plus, au fost şi alte lucrături interne, însă nu vreau să le dezvolt acum. Chiar dacă sunt trist din cauza rezultatelor şi a faptului că nu voi avea satisfacţia muncii mele, m-a bucurat că aproape tot vestiarul și mulţi angajaţi au plâns când am anunţat că plec, că am primit foarte multe mesaje de la fani. Sunt mulţumit că mi-am pus sufletul pe masă, am renunţat la mulţi bani, am dat tot ce era mai bun din mine pentru echipa oraşului meu iubit, echipa care m-a lansat, echipă pe care am ajutat-o şi o voi ajuta oricând, necondiţionat” a comentat Pancu.

Preşedintele Ciprian Paraschiv a avut cuvinte de laudă la adresa celui alături de care a jucat mai multe meciuri la Poli, inclusiv în memorabilul baraj de promovare de la Braşov, din 1995, care a parafat prima promovare ieşeană în elită de după 1989. ”Rămân la părerea că Daniel Pancu va ajunge unul dintre cei mai mari antrenori ai României. Din păcate, până acum, un singur lucru nu a ştiut să-l antreneze bine: norocul. Mulţumesc, Daniel!” a scris Paraschiv pe facebook.

Nici Paraschiv nu se simte confortabil după ce s-a contrat cu predecesorul său, Adrian Ambrosie. Ultimul a şi anunţat în Pro Sport că ”dacă ar fi să se ia după meritocraţie, cred că aş fi îndreptăţit să fac ordine la club ca preşedinte executiv, împreună cu Flavius Stoican (...)”. Apoi, Telekom Sport a anunţat ieri că Paraschiv va fi demis azi de Consiliul Director, unde Ambrosie este vicepreşedinte. Varianta este însă fantezistă, deoarece Chirica, deşi îl laudă des pe Ambrosie, cu care ţine legătura, nu pare dispus să renunţe la Paraschiv, care este membru în Comitetul Executiv al FRF şi pe care anul trecut l-a convins să renunţe la funcţia de director de dezvoltare în cadrul FRF pentru a veni la Poli.

Drept urmare, actualul preşedinte, care nu a agreat varianta de antrenor amintită de Ambrosie, Flavius Stoican, va avea ultimul cuvânt în alegerea viitorului tehnician. Pe piaţă au fost aruncate multe nume, însă în afara lui Cristiano Bergodi şi Mihai Teja, cu care s-a discutat, nimic nu a fost, până acum, serios. Cum cei doi ezită să vină la Poli, nu este exclus ca astăzi să apară o altă variantă de antrenor, profilul căutat fiind un tehnician cu experienţă, care cunoaşte bine Liga I şi care să fi avut rezultate bune.

Poli-catalog la meciul cu UTA

Brănescu (4,5) – multe intervenţii bune, care au pălit în prelungiri, când putea să iasă la cornerul din care UTA a egalat şi putea respinge mai bine înainte de golul doi.

Cană (5) – a muncit, se simte că nu e experimentat.

R. Popa (5) – a crescut faţă de startul returului.

Baxevanos (5,5) – puternic.

Buşu (5) – dedicat.

Mihalache (3,5) – multe erori, l-a pierdut lejer pe Erico la golul egalizator.

Passaglia (4,5) – s-a simţit că a jucat accidentat.

Flores (6) – evident nepregătit şi supraponderal, a înscris golul Iaşului.

Mensah (3) – o nouă evoluţie dezamăgitoare.

Djuranovic (6) – a avut o ocazie bună, a pasat ideal la gol, s-a luptat mult.

Onea (4) – sub ultimele meciuri, s-a sufocat pe final.

Popadiuc (3) – pe aceeaşi linie cu Mensah.

Vanzo (4) – nu a ţinut deloc de minge.

Zajmovic a intrat în minutul 87.

Ultimele rezultate ale etapei a XIX-a: FC Hermannstadt – Chindia Târgovişte 1-1 (1-0). Karanovic ('18) / Căpuşă ('50); CFR Cluj – Astra Giurgiu 1-1 (0-1). Deac ('80) / Budescu ('21),

Programul etapei a XX-a (29 ianuarie – 1 februarie)

Vineri: CSU Craiova – FC Argeş (ora 20:00, în tur, 2-1).

Sâmbătă: Gaz Metan Mediaş - Academica Clinceni (12:15, 0-2); Sepsi Sfântu Gheorghe – FC Voluntari (14:15, 2-1); FCSB – Politehnica Iaşi (20:15, 2-5).

Duminică: FC Botoşani – FC Hermannstadt (12:00, 1-2); Astra Giurgiu – FC Viitorul (14:00, 1-4): UTA – Dinamo (20:45, 1-0)

Luni: Chindia Târgovişte – CFR Cluj (20:00, 0-0).

Clasament

1.FCSB 19 13 3 3 44-18 42 (^15)

2. CFR 19 12 5 2 26-9 41 (^11)

3..Craiova 19 10 6 3 22-12 36 (^9)

4. Sepsi 19 8 8 3 31-18 32 (^5)

5. Clinceni 19 7 8 4 20-16 29 (-1)

6.Chindia 19 7 7 5 17-15 28 (^1)

7. Viitorul 19 5 9 5 27-26 24 (-6)

8. Botoşani 19 6 6 7 27-25 24 (-3)

9. UTA 19 6 6 7 17-28 24(-3)

10.Mediaş 19 7 2 10 25-30 23 (-4)

11.Dinamo 19 6 4 9 22-24 22 (-8)

12.FC Argeş 19 4 7 8 18-26 19(-11)

13 .Astra 19 4 6 9 24-30 18 (-9)

14.FCH 19 3 8 8 20-29 17 (-16)

15.Voluntari 19 4 4 11 22-31 16 (-14)

16..Poli Iaşi 19 4 3 12 17-41 15 (-15)

Golgeteri: Man (FSCB) – 14; Tănase (FCSB) – 13; Keyta (FC Botoşani) - 11



FOTO;www.politehnicaiasi.ro