Despre activitatea bancară

Dar aceleaşi acuzaţii poate fi aduse câteodată oricărei alte companii. Băncile din punct de vedere juridic sunt societăţi comerciale pe acţiuni şi ca orice altă companie au ca scop obţinerea de profit - altfel ar fi organizate ca fundaţii sau asociaţii. Din păcate, singurul moment plăcut în relaţia cu o bancă rămâne doar momentul acordării creditului, după acest moment nimănui nu îi mai place să interacţioneze cu banca deoarece de cele mai multe ori interacţiunea presupune plata unor rate, comisioane sau taxe.

Dar economia contemporană este eminamente monetară, iar rolul băncilor este unul central. Activitatea bancară este variată şi complexă, ceea ce face ca băncile să fie dificil de definit. Din punct de vedere operaţional, „băncile sunt instituţii ale căror operaţiuni curente constau în acordarea de credite şi atragerea de depozite de la publicul larg” [Freixas, X. Rochet, J.C. (2008) Microeconomics of Banking, 2nd ed., The MIT Press]. Este important de remarcat că acordarea de credite şi atragerea de depozite constituie operaţiunile curente ale băncilor, deoarece şi alte societăţi comerciale acordă ocazional credite clienţilor lor sau se împrumută de la furnizori.

În literatura de specialitate s-au dezvoltat mai multe teorii care încearcă să explice existenţa băncilor în economie. Teoria clasică aduce ca argumente în justificarea apariţiei băncilor următoarele elemente: i) diminuarea costurilor de tranzacţionare - băncile au apărut datorită capacităţii lor de a diminua costurile de contractare; ii) transformarea activelor - din punct de vedere al scadenţei, al volumului şi al riscului; iii) organizarea sistemului de plăţi [Fama, E. (1980) Banking in the Theory of Finance, Journal of Monetary Economics, 6(1), 39-57]. Teoriile recente s-au axat pe explicarea co-existenţei băncilor şi a pieţelor financiare, încercând să explice factorii ce influenţează opţiunea de finanţare a firmelor între emisiunea de instrumente financiare pe pieţele financiare (finanţarea directă) şi contractarea unui credit de la o bancă (finanţarea indirectă) [Boot, A., Thakor, A. (1997) Financial System Architecture, Review of Financial Studies, 10(3), 693-733]. Din păcate, populaţia nu are posibilitatea de a-şi finanţa investiţiile/ cheltuielile pe pieţele financiare şi singura opţiune de finanţare, exceptând economiile realizate sau moştenirile primite, o reprezintă instituţiile de credit.

Teoria bancară contemporană clasifică funcţiile activităţii bancare în patru categorii: oferirea de servicii de transfer şi plăţi; transformarea activelor; managementul riscurilor; procesarea informaţiilor şi monitorizarea clienţilor [Greenbaum, S., Thakor, A., Boot, A. (2015) Contemporary Financial Intermediation, 3rd ed., Elsevier]. Principalele activităţi ale băncilor tradiţionale sunt să colecteze fonduri, în special sub forma de depozite de la agenţii excedentari şi să împrumute fonduri sub forma creditelor agenţilor deficitari. Activele financiare sub forma depozitelor atrase prezintă următoarele caracteristici: dimensiuni reduse ca volum, risc asociat scăzut şi un grad ridicat de lichiditate. Creditele acordate prezintă caracteristici diametral opuse depozitelor, având un risc asociat ridicat, fiind de mari dimensiuni şi cu un grad de lichiditate scăzut.

Toate creditele au asociat un risc de nerambursare, denumit risc de credit, care constă în posibilitatea ca debitorul să nu aibă capacitatea sau bunăvoinţa de a rambursa creditul contractat la timp şi în totalitate. Băncile au posibilitatea să minimalizeze riscul de credit individual prin diversificarea portofoliului investiţional, acoperirea riscurilor, evaluarea şi monitorizarea debitorilor. Managementul riscurilor, în sens larg, constituie activitatea principală a băncilor [Cocriş, V., Andrieş, A.M. (2010) Managementul riscurilor şi al performanţelor bancare, Editura Wolters Kluwer]. Întotdeauna riscul influenţează nivelul dobânzii, cu cât riscul asociat clientului este mai mare cu atât dobânda percepută va fi mai mare, mult prea mare din perspectiva clienţilor. Într-o lume fără costuri de tranzacţionare, nu ar fi nevoie de bani, dar ţinând seama de divergenţele care apar în economia reală este mai eficient să schimbi bunurile şi serviciile pe bani decât pe alte bunuri sau servicii, precum într-o economie bazată pe troc. Băncile asigură transferul a sume însemnate de bani la distanţe mari în condiţii de siguranţă, într-un timp scurt şi la costuri rezonabile, deşi întotdeauna aceste costuri sunt considerate foarte mari de cei care le plătesc.

Alin Andrieş este profesor universitar doctor la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi