Despre creier şi cartofi prăjiţi

Ce legătura este între creier şi cartofii prăjiţi? Şi nu, răspunsul că creierul e foarte preocupat de cartofii prăjiţi la unii dintre semenii noştri, nu e răspunsul pe care îl căutăm.

Răspunsul pleacă dintr-un punct la care probabil că nu vă aşteptaţi. De la întrebarea, cum am reuşit noi, oamenii, să avem un creier atât de mare. Şi nu mă refer neapărat la greutatea lui, nici măcar la proporţia pe care o are raportat la greutatea organismului nostru. Nu, mă refer la densitatea neuronilor şi numărul lor, fără egal în universul cunoscut, pentru nicio specie. Deci, cum am ajuns să avem cel mai complex lucru cunoscut de om chiar între urechi? Un posibil răspuns este oarecum surprinzător, deoarece indică o cauză care cu siguranţă nu ar fi prima în atenţia cititorului. El ne provine din rezultatele unui grup de cercetatori condus de Herculano-Houzel. EI propun o teorie, bazată pe concluziile unui studiu foarte complex, conform căreia suratele noastre, primatele mai mari (cimpanzeul, gorila) nu îşi permit costul metabolic al susţinerii unui număr mai mare de neuroni. De exemplu, genealogia marilor maimuţe pare să fi favorizat creşteri semnificative în dimensiunea corpului, mai degrabă decât dimensiunea creierului de la strămoşul comun cu descendenţa Homo, în timp ce descendenţa Homo pare să fi favorizat un număr extins de neuroni. O dimensiune corporală mare are un cost metabolic care trebuie susţinut prin mâncare, astfel mamiferele mari trebuie să mănânce mai mult şi nu se pot concentra pe alimente rare, greu de găsit sau capturate. Cu cât numărul de neuroni este mai mare, cu atât este mai mare costul caloric al creierului, ceea ce înseamnă că este nevoie de mai mult timp pentru a mânca pentru a sprijini doar consumul creierului, iar hrănirea poate consuma foarte mult timp.

Susţinerea acestei idei este creşterea capacităţii de a controla focul pentru a găti alimente, ceea ce creşte enorm producţia de energie a alimentelor şi viteza cu care acestea sunt consumate. Este posibil să fi fost un pas crucial în permiterea dublării imediate a numărului de neuroni cerebrali care se estimează că a avut loc între H. erectus şi H. Sapiens. Prin urmare, se crede că gătitul permite indivizilor să ingereze în foarte puţin timp întreaga necesitate calorică pentru ziua respectivă, oferind astfel timp liber pentru a utiliza neuronii adăugaţi în avantajul lor competitiv. Prin urmare, când vă mai gândiţi la cartofi prăjiţi, gândiţi-vă că ei va dau timpul necesar să vă bucuraţi de toate lucrurile reconfortante şi creative pe care le faceţi.

Este o evoluţie ciudată care, văzută de la o distanţă de jumătate de milion de ani, ar sugera că creierul a inventat cumva modalităţi de a asigura o dezvoltare şi o extindere continuă până la punctul în care oamenii ar fi suficient de pricepuţi să trăiască pentru a-l lăsa să se joace cu marmură de sticlă în jurul ei. Dar aici ne oprim la întrebarea mai importantă: încotro se îndreaptă? Cum va arăta şi ce va fi capabil pentru încă o jumătate de milion de ani de acum înainte?

Bogdan Iliescu este medic primar neurochirurg la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi şi preşedinte al Asociaţiei Creierului Iaşi