Despre dezvoltare sustenabilă, într-o producţie livrescă de excepţie

Recent, la Editura Palgrave Macmillan (St. Martin's Press, LLC and of Palgrave Macmillan Ltd. - United States & United Kingdom), una din cele mai prestigioase din lume, a apărut cartea “The Sustainable Development Theory: A Critical Approach” (Vol. 1 - The Discourse of the Founders). Aceasta poartă semnătura a trei autori, aparţinători şcolii ieşene de economie de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza.