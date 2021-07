Despre fotbal, despre ce altceva

Ca să preîntâmpin obiecţiile şi comentariile răuvoitoare, voi spune din capul locului că nu sunt nici pe departe un „expert” în ale fotbalului, dar nu sunt nici un novice. Am mai „comis” articole despre unele turnee finale, profitând de ocazie pentru a comenta cărţi scoase special pentru acele evenimente (o practică pe care editurile româneşti, din păcate, o ignoră). Am văzut mai toate meciurile importante din ultima jumătate de veac, luând ca reper campionatul mondial din 1970 (cu acea magnifică echipă a Braziliei). În anii ’80, televiziunea română a început să facă „economii”, fapt pentru care vedeam meciurile „la ruşi”. În fine, din modestie, nu voi vorbi despre activitatea mea de fotbalist amator (ar trebui să spun foarte amator), când ani buni am jucat cu studenţii şi cu prietenii pe terenul de zgură al Universităţii, activitate consemnată în câteva rânduri de Ştefan Oprea în perioada în care ţinea rubrica de sport la revista Cronica.

Acestea fiind zise, cred că v-aţi închipuit că am urmărit partidele din acest campionat european, ignorând, cu acest fericit prilej, actualitatea politică românească (opţiune salutară pentru igiena mea mentală). Impresiile sunt amestecate. Au fost o serie de meciuri foarte frumoase, palpitante, de excelent nivel tehnic. Restricţiile din cauza pandemiei au făcut ca unele stadioane să fie pline doar pe jumătate sau chiar nici atât. Decizia de a programa meciurile în diferite oraşe a avut urmări bizare, în sensul că sunt echipe care au jucat mai mult „acasă”, în timp ce altele se plimbau de colo-colo. Ideea a fost, dacă înţeleg bine, de a scoate în evidenţă conceptul de Europa, ba mai mult, acela de Europă lărgită încât, pentru a ajunge la Baku, echipa care juca acolo trebuia să facă vreo patru mii de kilometri. Mă mir că ecologiştii n-au protestat în faţa acestui du-te-vino de la o ţară la alta, asta însemnând avioane, combustibil, poluare etc. (dar pentru transporturile aeriene, atât de afectate de pandemie, acest Euro a constituit, dimpotrivă, o gură de oxigen). Stânjenitoare a fost şi intruziunea politicului. Îngenuncherea jucătorilor a devenit redundantă şi creează confuzie: unii o practică, alţii nu. Ideea de a susţine diversitatea sexuală nu era nici ea fericită, mai ales că a produs tensiuni cu una dintre ţările participante. Înţelept era ca aceste chestiuni să fie lăsate la o parte şi să primeze, aşa cum e normal, doar întrecerea sportivă. Cu atât mai mult cu cât majoritatea zdrobitoare a spectatorilor voia să vadă fotbal şi nimic altceva. Operatorii au redat admirabil atmosfera din tribune, cadrele cu planuri apropiate erau percutante, au fost puse în valoare o serie de prezenţe feminine agreabile, pe primul loc situându-se, după părerea mea, un grup de patru olandeze frumoase şi pline de viaţă: din păcate, au apărut la meciul în care Olanda a fost eliminată.

O eliminare pe care am regretat-o, aşa cum am regretat şi eliminarea Franţei, despre care voi vorbi puţin mai încolo. Remarcabil s-au comportat câteva echipe „mici”, care s-au mobilizat exemplar - Cehia, Danemarca, Elveţia. Partidele au mai arătat ceva, anume că Europa continuă să fie o Europă a naţiunilor: s-a văzut asta în reacţiile publicului şi mai ales în modul în care era salutată intonarea imnurilor. Atâta vreme cât rămân între limitele decenţei (şi au rămas), trebuie să considerăm aceste manifestări drept normale şi nu să le acuzăm de „naţionalism”.

Eşecul Franţei a fost surprinzător şi a făcut să curgă multă cerneală. După prima partidă, câştigată printr-un autogol al nemţilor, presa franceză nu mai contenea cu elogiile, arătând ce apărare extraordinară, ce linie de mijloc impresionantă, ce atac fabulos ş.a.m.d. Entuziasmul a scăzut treptat, comentatorii au început să vadă punctele slabe, iar la meciul cu Elveţia deziluzia a fost cumplită. Sunt destule persoane competente în Franţa care caută explicaţiile eşecului, n-am nici cea mai mică intenţie să mă aventurez pe acest teren. Un fapt destul de bizar mi-a atras însă atenţia. Conform ziarului L’Équipe (sursă de încredere) pe parcursul partidei cu Elveţia au avut loc, în tribună, schimburi verbale destul de tari între mama lui Rabiot şi clanul Pogba. Mama lui Rabiot e un personaj redutabil, ea este cea care supraveghează autoritar cariera fiului, ea l-a determinat pe Rabiot să plece - cu scandal - de la PSG. Clanurile din echipă şi din jurul ei par să fi jucat un rol negativ, mai ales că (re)venirea lui Benzema a tulburat apele. Iar antrenorul Deschamps a fost, se zice, prins la mijloc în aceste rivalităţi.

Sărăcia de idei şi automatismele verbale s-au văzut din plin în comentariile de la posturile TV. Ni s-a repetat până la saţietate că echipa Franţei „valorează un miliard de euro”, ni se tot amintea - fără rost - care e preţul fiecărui jucător. Un articol din L’Équipe care arăta că, ajunşi la hotelul Athénée Palace, delegaţia franceză a constatat că acolo o promoţie de studenţi sărbătorea - zgomotos - absolvirea, a stârnit, pe reţelele de socializare, intervenţii „patriotice”. „Ia uitaţi-vă şi la francezii ăştia cu mofturile lor”, „nu le e ruşine, la ei în Paris e murdar şi umblă pe străzi tot felul de golani”, „chiar e culmea, după ce stau la un mare hotel mai au şi pretenţii” etc. - cam asta spuneau, în esenţă, postările. Adevărul e însă altul: în România, în restaurante, în cafenele etc. zgomotul e omniprezent, proprietarii consideră că dacă nu pun muzica la maximum nu au vad. Surpriza francezilor era justificată: nicăieri în Occident un mare hotel n-ar găzdui o asemenea petrecere care i-ar deranja pe ceilalţi clienţi. De unde se vede că nu numai la fotbal stăm prost, ci şi la respectarea unor norme de convieţuire civilizată.

Alexandru Călinescu este profesor universitar doctor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor