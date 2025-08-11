Despre funeralii

Viața l-a iertat. Istoria are însă mult timp de acum înainte să-l judece și să-l așeze la locul cuvenit. Istoria nu se grăbește. Timpul lucrează întotdeauna în favoarea ei. Ceremonia funeraliilor fostului președinte Ion Iliescu trebuie să constituie un prilej de meditație, atât pentru noi, cât și pentru actuala clasă politică.

Grea misie a mai avut și comitetul care s-a ocupat de organizarea funerariilor președintelui Ion Iliescu, aflat atunci, în momentul pregătirilor, într-o situație critică, la secția de terapie intensivă a Spitalului SRI. Comitetul coordonat de la distanță de consilierii de imagine ai actualului președinte și cei ai lui Ilie Bolojan a avut de rezolvat câteva probleme delicate pentru actuala putere. E vorba de reevaluări, orgolii, idiosincrazii, poziționări și repoziționări. Să trecem peste ele.

Nu e ușor să iei decizii în astfel de situații și asta fiindcă ele vor avea repercusiuni nu atât în prezent, cât mai cu seamă în viitor.

Organizarea ceremoniilor funerare ale fostului președinte Ion Iliescu au ridicat multe probleme. Unele dintre ele au fost rezolvate de comitet, altele și-au găsit soluția de rezolvare pe parcurs. Nici acum, după ce, trecând peste interesele de grup și tensiunile dintre diverse partide, trupul neînsuflețit al președintelui a fost redat țărânei, lucrurile încă nu s-au liniștit. Era, de altfel, de așteptat ca moartea primului președinte post revoluționar al României să stârnească multe controverse. Mulți sunt nemulțumiți că nu a avut parte de o judecată a istoriei și că pentru faptele sale petrecute în vremea Revoluției din decembrie 1989 și a mineriadelor nu a fost pedepsit înfundând ani grei de pușcărie. Viața l-a iertat. Istoria are însă mult timp de acum înainte să-l judece și să-l așeze la locul cuvenit. Istoria nu se grăbește. Timpul lucrează întotdeauna în favoarea ei.

Ceremonia funeraliilor fostului președinte Ion Iliescu trebuie să constituie un prilej de meditație, atât pentru noi, cât și pentru actuala clasă politică.

Reamintim faptul că fostul președinte a fost pus sub acuzare pentru crime contra umanității în două dosare penale, cel privind Revoluția din 1989, respectiv Mineriada din iunie 1990. Sunt două dintre cele mai controversate dosare din istoria recentă a României.

Când vorbim de judecata istoriei avem în vedere evenimentele prezente sau trecute, nu și cele viitoare. Și Nicolae Ceaușescu a fost acuzat de genocid, judecat sumar și împușcat împreună cu soția sa Elena Ceaușescu. În momentul Revoluției și a execuției era urât de marea masă a populației României. Inclusiv de tovarășii săi apropiați și de o mare parte din aparatul represiv. De aceea, atunci când a fost împușcat, mulți dintre noi au răsuflat ușurați, trecând peste faptul că a fost ucis mișelește, după o judecată sumară, de natură stalinistă, într-o zi sfântă pentru credincioși, în ziua de Crăciun. S-a crezut atunci că odată cu dispariția sa România o să scape de sărăcie și teroare. Nu a scăpat, sărăcia și teroarea au revenit sub diferite forme, și în timpul mineriadelor și după. Azi, prin măsurile impuse de actualul guvern, situația economică și nemulțumirile sociale din România amintesc de sfârșitul anilor ’80.

Și azi, după 35 de ani de la Revoluție, Ceaușescu e perceput altfel decât la sfârșitul domniei sale. În prezent, conform sondajului efectuat de INSCOP Research în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Comunist, 66% dintre români, inclusiv tinerii sunt de părere că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun, poate chiar providențial pentru România. Păi, dacă a fost atât de bun, de ce a sfârșit atât de crunt?

Judecata istoriei trece prin mai multe metamorfoze și aceasta fiindcă istoria are nevoie de timp pentru a așeza lucrurile în pătrățica lor. Întrebat fiind ce părere are despre Revoluția franceză, liderul Partidului Comunist Chinez Deng Xiaoping, făuritorul Chinei moderne, a spus: „A trecut prea puțin timp de atunci și până acum ca să pot avea o opinie justă asupra lucrurilor care s-au petrecut atunci.” De la Revoluția franceză până în momentul când i-a fost pusă această întrebare lui Deng trecuseră aproape 200 de ani. Avuseră loc multe evenimente pe mapamond, războaie, revoluții, care au schimbat mereu perspectiva asupra evenimentelor de atunci. Dacă în perioada comunistă Revoluția franceză reprezenta un reper pe calea propășirii popoarelor, după căderea comunismului în Europa răsăriteană, perspectiva a fost alta. Pentru a judeca drept lucrurile, Deng avea nevoie și de alte evenimente ce aveau să apară într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat, evenimente care să schimbe din nou perspectiva istorică asupra Revoluției franceze, viitor pe care el nu l-a prins, dar îl vor prinde alte generații. Prin urmare judecata istoriei are nevoie de repere noi pentru a cântări faptele și a le așeza la locul lor.

Revenind acum la epoca Iliescu, o judecăm azi altfel decât o vom judeca mâine. Și faptul acesta ar trebui să dea de gândit actualilor noștri lideri ce iau decizii importante, de multe ori hazardate, în numele poporului.

Suntem și azi, prin politicile pe care le activăm, în pragul unui genocid. A unui genocid cultural, educațional și, nu în ultimul rând, demografic și identitar.

Cum va fi privit regimul Nicușor Dan – Ilie Bolojan peste 5, 10 sau 20 de ani, încă nu știm. Apoi trăim permanent cu amenințarea războiului la granițele noastre. Dacă vom intra în război, nu se știe care vor fi consecințele. S-ar putea să fie catastrofale nu doar pentru națiunea noastră. Prin urmare, abia viitorul ne va arăta fața adevărată a prezentului.

Deocamdată prezentul nu e roz, ci, dimpotrivă, destul de întunecat și fără perspectivă unui viitor mai bun. Căci, din câte am înțeles programul austerității și suprataxarea excesivă, dacă nu chiar halucinantă, a guvernului Bolojan nu are, cum ne-am aștepta, drept țintă redresarea economică a României, ci creșterea ratingului de țară, având drept obiectiv realizarea pe viitor a unor împrumuturi externe la o dobândă ceva mai avantajoasă decât cea din prezent.

Ați auzit cumva vorbindu-se de un proiect de țară pentru care ar trebui să ne sacrificăm prezentul pentru a avea un viitor mai bun?

Nu.

Din păcate, nimeni nu a vorbit despre un astfel de proiect.

Prin urmare, ținta e tot împrumuturile.

Trebuie să ne împrumutăm pentru a achita dobânzile și pentru a onora, în special, angajamentele României față de partenerii ei externi. Căci adevăratele găuri ale economiei noastre au forma unui sorb a cărui gură de evacuare se află în exterior. Dacă nu vom astupa aceste găuri nu ne vom putea redresa economic niciodată.

Dar ce fel de țară e aceea care trăiește din împrumuturi? Noi nu avem resurse? Nu producem nimic?

Acum revenind la organizarea funeraliilor. După nenumărate discuții a fost emis un protocol. S-a stabilit ceremonialul. Care însă nu a fost respectat de toate partidele aflate în parlament. Însuși președintele l-a încălcat și nu a participat, în ciuda promisiunii inițiale, la funeralii. De ce, nu știm. Președintele nu a venit cu explicații.

Istoria însă, într-un fel sau altul, se răzbună. Actualul președinte nu e nemuritor. Într-un viitor destul de îndepărtat, la care ne gândim cu groază, Nicușor Dan va avea parte atât de judecata istoriei, cât și funeraliile legiferate sub președinția sa. Repet, nu știm cum îl va judeca istoria și ce evenimente se vor derula în timpul mandatului său. Sperăm să nu fie nefaste pentru soarta țării. Dar indiferent cum vor fi, întrebarea pe care ne-o punem acum este: oare viitorul președinte al României va participa la funeraliile lui Nicușor Dan?

E o întrebare, nimic mai mult.

De la moartea în 1964 a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, când l-a jelit întreaga suflare românească, bătrâni, copii, femei, chiar și cei care au avut de suferit de pe urma regimului comunist (s-a manifestat atunci la noi primul sindrom Stockholm la scară națională din perioada postbelică), nici un șef de stat român nu a avut parte de funerarii de stat, din simplul motiv că acestea nu aveau cum să aibă loc.

Primul președinte al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost împușcat și înmormântat în mare taină, iar acum, iată, cel care a preluat atunci puterea, s-a stins din viață pe patul de spital la o vârstă înaintată.

Nicușor Dan s-a angajat să participe la înmormântare.

Trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a fost depus la Cotroceni la circa 20 de metri de biroul prezidențial. Nicușor Dan nu și-a respectat cuvântul.

Oare atunci când Nicușor Dan își va da obștescul sfârșit, viitorul președinte va veni la căpătâiul lui?

***

Scena de la catafalcul președintelui Ion Iliescu, în care președintele Traian Băsescu și-a luat rămas bun de trupul neînsuflețit al rivalului său e memorabilă.

Scena îmi aduce aminte de o secvență din filmul Kagemusha a lui Akira Kurosawa. Kagemusha în japoneză înseamnă o sosie a unui conducător politic sau militar. Sosia din filmul lui Kurosawa e un hoț care, la un moment dat, e nevoit să substituie un daimyo, un șef de clan al samurailor căzut pe câmpul de luptă într-o bătălie sângeroasă cu rivalii vecini.

Încetul cu încetul, după multe scene în care-i ține în suspans pe curtenii apropiați față de fostul stăpân, hoțul adus la palat își intră atât de bine în rol, încât nici rudele samuraiului ucis nu-și dau seama dacă au de-a face cu o sosie sau cu stăpânul lor.

Scena la care mă refer se desfășoară pe un câmp de luptă înainte unei bătălii decisive. Călare pe un cal superb, kagemusha trece în revistă trupele. Și pe măsură ce acestea îl salută lovindu-și armele de scuturi, sosia se transfigurează, căpătând puteri nebănuite venite parcă de undeva din cer, transmițând, prin simpla sa prezență, încredere soldaților ce vor lupta piept la piept cu vrăjmașii lor. Se produce, într-un interval de timp foarte scurt, pe durata unei străfulgerări, un transfer de putere de la trupe la falsul conducător, și apoi invers, de la kagemusha către trupe. E o scenă care te umple de fiori din cap până-n picioare. Urmărind-o înțelegi cum se produce investitura, preluarea puterii.

Mărturisesc că o astfel de senzație am avut-o atunci când am urmărit scena în care președintele Traian Băsescu și-a luat rămas bun de la președintele Ion Iliescu. Era transfigurat. Absolut transfigurat.

De la început, de când Traian Băsescu a apărut în cadru, am simțit că se va petrece ceva deosebit. Pe măsura ce înainta spre catafalcul acoperit de steaguri de la Palatul Cotroceni, Băsescu se adâncea în sine însuși. Rememora scene trăite în trecut, făcea o introspecție?

În tot acest timp, chiar dacă era transfigurat, Traian Băsescu nu a pierdut, cel puțin în aparență, contactul cu realitatea. A salutat, cu capul ușor înclinat pe partea stângă, din pricina problemelor pe care le are cu coloana, pe cei care-l salutau, dar nu și-a încetinit în nici o clipă mersul. Abia când a ajuns aproape de catafalc s-a oprit. Acolo s-a concentrat din nou. Pe fața lui au trecut umbre și lumini. Dar nu a făcut nici o grimasă. Ci, la un moment dat, ridicându-și brațul drept a transmis un salut de adio fostului președinte și a dat parcă a lehamite din mână înainte de a se întoarce și a pleca. Parcă ar fi spus: „Stai liniștit, nu scap nici eu.”

Lehamitea nu era legată de amintirea lui Iliescu. Era un fel de lehamite față de tot ce înseamnă viață. Și, bineînțeles, tot ce înseamnă puterea.

A fost salutul unui lider puternic, carismatic, a unui kagemusha care a trecut prin viață și a învățat multe. Inclusiv faptul că atât viața, cât și puterea sunt umbre trecătoare.

Nichita Danilov este scriitor și publicist

Publicitate și alte recomandări video