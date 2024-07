Despre ideologie, sarea și piperul politicii

Cursuri de ideologii (doctrine) politice s-au ținut și în perioada regimului comunist. Pe când eram student, am răsfoit un manual litografiat de doctrine politice contemporane de la Academia de Înalte Studii Politice „Ștefan Gheorghiuˮ, care cuprindea o serie de texte semnate de reputați autori occidentali. La începutul anilor ’70, Anton Carpinschi, tânăr universitar în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie de la Universitatea „Al.I. Cuzaˮ din Iași, a asumat un curs de doctrine politice contemporane într-o perioadă oarecum imposibilă pentru o astfel de întreprindere științifică. Să discuți cu studenții despre doctrine politice într-o epocă a politicului fără politică, în care politica era redusă la cultul personalității dictatorului Nicolae Ceaușescu, care nu admitea decât ideologia comunistă și directivele trasate de partidul unic (PCR), pare astăzi un curaj vecin cu nebunia.

În ştiinţele politice renăscute după 1989 s-a evitat multă vreme utilizarea termenului de „ideologieˮ, preferându-se cel de „doctrină” ca fiind oarecum neutru epistemologic, debarasat de balastul ideologic al PCR. Ca student la specializarea Sociologie și Politologie am avut la îndemână trei cărți de doctrine politice, una semnată chiar de titularul cursului de la Iași, profesorul Anton Carpinschi, alta avându-l ca autor pe Liviu Petru-Zăpârțan de la Universitatea „Babeș-Bolyaiˮ din Cluj și cea coordonată de Alina Mungiu-Pippidi, profesoară la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București și multe „xeroxˮ-uri în engleză și franceză aduse de profesorii noștri de la universitățile occidentale.1 Cursul de doctrine politice a fost de departe cel mai pasionant dintre toate cursurile prevăzute în programa de la politologie. Profesorul Carpinschi recomanda multe lecturi, încuraja gândirea critică și dezbaterile. De multe ori, continuam discuțiile la Casa Universitarilor sau la Clubul Presei. Cursul de doctrine politice s-a derulat pe parcursul anului universitar 1995/1996, când am avut alegeri locale, parlamentare și prezidențiale, câștigate de Emil Constantinescu, Convenția Democrată din România (CDR) și aliații săi politici. De atunci am realizat că ideologiile sunt sarea și piperul pluripartidismului politic, fundament al democrațiilor liberale.

Termenul „ideologie” (eidos = idei şi logos = ştiinţa ideilor) a fost folosit pentru prima oară de Antoine Destutt de Tracy în 1789, în lucrarea Mémoire sur la faculté de penser, şi ulterior în Eléments d’idéologie, publicată în 1800.2 Pentru Louis Althusser, ideologiile reprezintă elemente esenţiale în viaţa fiecărei societăţi, care implică pasiuni sociale şi politice, dezbateri şi idei noi, mobilizează forţe sociale pentru a le pune în practică, motivează partide şi lideri politici în lupta electorală, (re)structurează sau conservă relaţii sociale şi economice. O ideologie este un sistem de reprezentări (imagini, mituri, idei, concepte) care are propria sa logică și rigoare, și joacă un rol istoric în cadrul unei anumite societăți. Fără a discuta relația dintre o știință și trecutul său ideologic, putem spune că ideologia, ca sistem de reprezentări, diferă de știință prin faptul că funcția sa practic-socială este mai importantă decât funcția teoretică sau de cunoaștere. Societățile umane generează ideologii și o atmosferă esențiale pentru a exista și a avea o viață istorică.3

În viața sociopolitică, ideologia îndeplinește mai multe funcții: (1) explicație și înțelegere a realităților sociale și economice; (2) propagandă/ manipulare/ dezinformare, de distorsionare a adevărului social; (3) legitimare și justificare a comunicării politice; (4) coordonare, organizare și mobilizare a activiștilor și simpatizanților politici în campaniile electorale; (5) informare, educare și conștientizare cu privire la normele, valorile și principiile care ghidează acțiunile politice; (6) socializare prin integrarea unor persoane și grupuri sociale ținând cont de afinitățile ideologice; (7) ghidare în planificarea, elaborarea și implementarea politicilor publice; (8) participare la viața social-politică și contestare a puterii; (9) generare de idei, valori, credințe; (10) consolidare a democrației, multipartidismului, a drepturilor și a libertăților individuale. Ideologiile nu dispar niciodată. Ele se pot dilua în funcție de anumite contexte politice, sociale și economice. Sunt înlocuite unele de alte. Pentru o înțelegere cât mai aprofundată a ceea ce se întâmplă în sistemul eco-socio-politic se impune să urmărim dinamica clivajelor ideologice: stânga – dreapta, comunism – anticomunism, fascism – antifacism, elitism – populism, etatism – anarhism, conservatorism – progresism, globalism – suveranism.

Politologul Daniel Șandru analizează ideologia având ca punct de plecare trei abordări asupra acestei problematici: (1) abordarea negativă, de sorginte marxistă, care consideră ideologia o „dogmă”, o „religie seculară” care justifică şi legitimează dominaţia unei clase sociale/ elitei conducătoare asupra maselor inspirată de lucrarea Ideologia germană (1846) a lui Marx şi Engels; (2) abordarea neutră pentru care ideologia este integrată în obiectul de studiu al sociologiei cunoaşterii, aşa cum se prezintă în lucrarea Ideologie şi utopie (1929) a lui Karl Mannheim; (3) abordarea pozitivă asupra ideologiei care vizează funcţiile de legitimare a realităţii sociale, de integrare a grupurilor sociale şi de structurare a relaţiilor dintre acestea şi sistemul social global.4

Potrivit abordării negative, ideologia este o „falsă conştiinţă”, o reflectare manipulatorie asupra realităţii în beneficiul clasei dominante (elitei conducătoare). Pentru corifeii marximului doar materialismul dialectic poate aspira la statutul de ştiinţă a societăţii, celelalte „-isme” fiind simple ideologii. În mod analog, se petrec lucrurile și cu adepții fascismului de peste tot. Pe aceeași line interpretativă se situează şi Louis Althusser atunci când spune că ideologiile sunt în slujba puterii elitelor/ claselor conducătoare care se servesc de „aparate ideologice de stat” având funcţia de propagandă, dezinformare şi manipulare, completate de funcţia de coerciţie în scopul pedepsirii celor care îşi permit deviaţii de la poziţia ideologică oficială. Elitele unite prin ideologie (Ideologically United Elites), descrise de John Higley şi Michael Burton (2006), apelează la astfel de instrumente pentru a se perpetua la conducerea unor regimuri autoritare sau totalitare.

Karl Mannheim (1893-1947), un clasic al sociologiei cunoaşterii, scrie despre rolul ideologiei în cunoaştere şi despre bazele ei sociale. Ideologia este un sistem de credinţe şi expresii cu încărcătură simbolică prin care lumea este înţeleasă, interpretată şi prezentată publicului larg. Pe scurt, ideologia este un fel de „viziune asupra lumiiˮ. Noi vedem lumea din jurul nostru (societatea, economia, politica, mediul) printr-un sistem de percepții și interpretări modelat de experiențele personale, valori, principii, educația și cultura dobândite în școală și alte instanțe de socializare, de discursul politic al celor care se află la putere la un moment dat. Ideologia este o poveste prin care înțelegem și explicăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Prin intermediul ideologiilor suntem afiliați și integrați în gupuri sociale, partide politice, asociații profesionale, comunități. Referindu-se la funcţia de integrare socială a ideologiei, Paul Ricoeur consideră că „orice grup durează, dobândeşte consistenţă şi permanenţă graţie imaginii de sine stabile şi durabile pe care şi-o dă. Această imagine stabilă şi durabilă exprimă nivelul cel mai profund al fenomenului ideologic”.5 Ideologiile care propagă discursul instigator la ură (xenofobia, antisemitismul, extremismul de orice fel) joacă un rol negativ, de descriminare, marginalizare și excluziune socială.

În România, Europa și în lume se manifestă un fenomen deopotrivă interesant și periculos pentru destinul democrației. Este vorba despre „partidocrație și deficitul ideologicˮ despre care tratează profesorul Anton Carpinschi într-un articol profetic.6 Trăim într-o societate tot mai polarizată politic, social și economic în care pare că doar abordările (ideologiile) extremiste își au locul, fără politicieni onești și responsabili, cu o populație caracterizată printr-un deficit uriaș de cultură de tip democratic-participativ, în care politicianismul și populismul capătă tot mai multă atractivitate în rândul maselor, iar plutocrația sufocă democrația. Alianțele politice între partide care până mai ieri păreau situate pe poziții contrare din punct de vedere ideologic confuzionează publicul și îl plasează în zona unor opțiuni politice extremiste. Astăzi nu mai vorbim despre „dreaptaˮ sau „stângaˮ, ci despre un iluzoriu centru politic versus extremism/ populism/ suveranism. Politicienii din partidele mainstream sunt incapabili să furnizeze soluții de bunăstare colectivă și justifică nepuțința de care dau dovadă prin amenințarea stafiei extremismului. Parcă suntem în fabula „Petrică și lupulˮ, cu morala că nimeni nu crede un mincinos, nici măcar când spune adevărul.

1Anton Carpinschi, Doctrine politice contemporane. Tipologii, dinamică, perspective, Editura Moldova, Iași, 1992; Liviu Petru Zapartan, Doctrine politice, Editura Fundației Chemarea, Iași, 1994; Alina Mungiu-Pippidi (coord.), Doctrine politice. Concepte universale și realități românești, Poliron, Iași, 2008.

2Mihaela Miroiu (coord.), Ideologiile politice actuale. Semnificaţii, evoluţii şi impact, Polirom, Iaşi, 2012, p. 17; Leon P. Baradat, Ideologiile politice. Origini şi Impact, Polirom, Iaşi, 2012.

3Louis Althusser, Citindu-l pe Marx, Editura Politică, București, 1970.

4Daniel Şandru, Reinventarea ideologiei. O abordare teoretico-politică, Institutul European, Iaşi, 2009 şi Ipostaze ale ideologiei în teoria politică, Polirom, Iaşi, 2014.

5Paul Ricoeur, Eseuri de hermeneutică, Humanitas, Bucureşti, 1996, p. 280.

6Anton Carpinschi, „Partidocrația și deficitul ideologic. S-ar putea și altfel?ˮ, în Sergiu Gherghina (ed.), Voturi și politici. Dinamica partidelor românești în ultimele două decenii, Institutul European, Iași, 2011, p. 39.

Ciprian Iftimoaei este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative, Universitatea „Petre Andrei” din Iași

Publicitate și alte recomandări video