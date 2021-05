Despre oamenii cu adevărat importanţi

Se recomandă şi îmi spune că i-a plăcut cuvântul pe care l-am adresat auditoriului, după conferinţa profesorului Străchinaru, despre povestea bunicului meu Axinte Chirilă din Bohotin, fost prizonier timp de patru ani de zile într-un lagăr sovietic, persecutat o perioadă de regimul comunist, despre prietenia sa cu preotul Petronică Diaconu-parohul din Bohotin, deţinut politic în închisorile comuniste.

După politeţurile de rigoare, Elena Olariu introduce o notă pragmatică în conversaţia noastră, propunând să colaborez la Revista „Vestea Bună” editată de Liceul „Lascăr Rosetti”, publicaţie bimestrială cu caracter cultural, social, religos, al cărei redactor şef este şi acum. Am ezitat la auzul propunerii de colaborare, gândindu-mă o clipă la ce-aş putea scrie pentru revista acestui liceu astfel încât să suscite cât de cât interesul cititorilor. Doamna Elena Olariu observă precauţia şi mă asigură că pot scrie pe orice fel de teme sociale, care ţin de profesia mea de sociolog, chiar şi despre „datele statistice”.

De prin ianuarie 2018, o dată la două luni, trimit câte două pagini pe adresa electronică a doamnei Olariu, care negreşit le publică în revista pe care o coordonează. Îmi trimite regulat revista în format electronic. De câteva ori a lăsat un print la părintele Iulian Andrei, parohul de la Bohotin, ştiind că mai trec din când în când şi pe la biserica din satul copilăriei mele, în dorul stranei unde se aşeza bunelu - epitrop o bună bucată de timp. Această revistă este un prilej nemaipomenit de a mă ţine la curent cu atmosfera şi viaţa culturală dintr-un liceu rural şi localităţile care compun comuna Rădăcăneni. Din paginile Revistei „Vestea Bună” aflăm despre preocupările literare ale elevilor liceului şi şcolilor din comună, premiile obţinute la concursurile şcolare, articolele pe teme de cultură generală semnate de dascălii din zonă, activitatea parohiilor ortodoxe şi a parohiei catolice din Răducăneni, oamenii locului care au fost, care mai sunt sau care au plecat departe de casă, în lumea largă. Lecturând această revistă poţi să iei temparatura vieţii culturale dintr-o comună moldavă. Liceul „Lascăr Rosetti” din Răducăneni are dascăli inimoşi şi copii buni, procentul de promovabilitate fiind de 98,34%, după cum aflăm din raportul de activitate pentru anul şcolar 2019-2020. În anul 2019, un elev de la acest liceu rural s-a calificat la faza naţională a două olimpiade şcolare, la limba română şi limba engleză.

Cam la doi ani distanţă de la conferinţa mai sus amintită, într-o acţiune de verificare a stadiului de completare a registrelor agricole din comunele ieşene, am poposit la Liceul „Lascăr Rosetti” pentru a o vizita pe doamna Elena Olariu chiar la locul său de muncă. Era printre rafturile bibliotecii, implicată într-o activitate cu elevii în programul „şcoala altfel”. Cu modestie a prezentat cărţile de poezii şi proză scrisă, pe care le-a semnat de-a lungul timpului, vreo 15 la număr, precum şi referinţele despre activitatea sa literară. Dintr-o carte semnată de profesorul universitar Petru Ioan - „Şcoala literară de la Huşi şi din împrejurările fălciene”, am aflat despre Elena Olariu că s-a născut la casa sătenilor Adela şi Dumitru Dascălu din satul Bazga din Răducăneni, fostul raion Huşi. Ulterior, n-am aflat de ce, a fost înfiată de Didina şi Dumitru Apreotesei. De o viaţă lucrează la Liceul din Răducăneni, în primul an de activitate ca secretară, apoi ca bibliotecară. A debutat literar în 1976, la cotidianul ieşean „Independentul”, a colaborat la mai multe publicaţii locale, a primit premii la festivaluri de creaţie literară naţionale şi internaţionale.

În plină perioadă de colectare a datelor pentru Recensământul General Agricol-runda 2020, fiind pe teren pentru a distribui acumulatorii externi pentru tabletele electronice cu care recenzorii culeg datele statistice de la exploataţiile agricole sau ferme şi pentru a realiza câteva setări pentru îmbunătăţirea preciziei localizării prin GPS, am trecut neanunţat la biblioteca Liceului din Răducăneni să văd ce mai face scriitoarea Elena Olariu. Era în preajma unor cutii cu cărţi noi, primite din donaţii, pe care le aranja pentru a premia elevii merituoşi. Emoţionată, s-a grăbit să-mi dăruiască cu dedicaţie ultimele cărţi ieşite de sub tipar. În prefaţa de la volumul „Din înţelepciunea poveştilor”, semnată de profesorul băcăuan George Popa, am extras următorul fragment de prezentare: „volumul de faţă ne aduce în atenţie - din nou! - acele particularităţi ale stilului care au consacrat-o pe Elena Olariu... Ea nu scrie doar pentru ca publicul cititor să o placă, ci ca să se facă înţeleasă, să transmită ceea ce simte într-o formă artistică, iar mesajul său să fie descoperit din meşteşugul ascuns al mânuirii cuvintelor”. Articolul din această săptămână este un omagiu pe care îl aduc acestei doamne a literelor care se încăpăţânează să păstreze viu respectul pentru carte, bibliotecă şi şcoală în lumea satului contemporan.

***

În fiecare an, pe 21 mai, de Sfiinţii Împăraţi Constantin şi Elena, este hram la Bohotin. Bohotinenii se adună în cimitirul satului pentru a-i pomeni pe cei dragi, trecuţi la cele veşnice. Până de curând, printre mormite, îl puteai zări şi pe profesorul Constantin Străchinaru. De ziua sa onomastică era tot timpul prezent la Bohotin.

Profesorul Constantin Străchinaru din Bohotin a făcut 14 ani de temniţă comunistă, avea 93 de ani când a susţinut conferinţa despre care pomenesc în acest articol, era lucid, povestea alert, cursiv, iar vorbele sale cădeau precum trăsnetele. Am urmărit Memorialul Durerii, am fost la Sighet, am citit tot ce am găsit despre martirii temniţelor comuniste, dar să-l asculţi pe Constantin Străchinaru în carne şi oase, un învingător al atrocităţilor regimului comunist, a fost o şansă extraordinară de a mă întâlni cu Istoria. Familia profesorului Străchinaru a fost greu încercată după cel de-al Doilea Război Mondial. A avut două surori frumoase, împuşcate de ruşii care, pe tancurile Armatei Roşii, au trecut prin Bohotin. Fratele său, profesorul de biologie Dumitru Străchinaru, a făcut şi el cinci ani de puşcărie comunistă. A mai avut un frate, Ion Străchinaru, profesor universitar doctor la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Şi acest frate a avut de îndurat persecuţiile regimului comunist.

Constantin Străchinaru a fost arestat pe când era la facultate, urma în paralel cursurile a trei facultăţi: Filosofie, Drept şi Litere. A pătimit prin mai toate puşcăriile comuniste, inclusiv la Aiud, Piteşti, Jilava, Caransebeş,Târgu Ocna. După ce a ieşit din puşcărie a lucrat o perioadă în construcţii, apoi a primit permisiunea să urmeze Facultatea de Litere. A fost profesor de franceză în Iaşi, a publicat 17 cărţi de poezii, eseuri, memorii şi două traduceri din limba franceză. Un elev l-a întrebat cum a rezistat 14 ani în puşcăriile comuniste. „Prin credinţă şi rugăciune”, a răspuns profesorul. A fost un monument, un erou, un martir. Privindu-l pe profesorul Străchinaru cum vorbea la cei 93 de ani, am avut sentimentul că într-adevăr Dumnezeu lucrează prin oameni. În urmă cu trei ani, profesorul din Bohotin a păşit în Raiul ceresc, unde s-a întâlnit cu familia sa dragă, alături de Dumnezeu şi Sfinţii Săi. Cei care l-au osândit pe el şi ai lui au ajuns demult în Iadul cel veşnic.

Ciprian Iftimoaei este director adjunct la Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi şi lector asociat doctor la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi