Despre proști

Față cu gravele și tot mai desele derapaje ale multora dintre compatrioții noștri, cineva a venit cu o reacție ce a putut părea brutală și neconvențională: de ce să nu recunoaștem și să o afirmăm cu glas tare, spunea respectiva persoană, că autorii acelor derapaje au serioase deficiențe intelectuale și că, astfel, capacitatea lor de a raționa este puternic alterată?

De ce să nu rostim, în definitiv, cuvântul prostie, pentru a defini nivelul lor spiritual? André Glucksmann a publicat, în 1985, un eseu intitulat Prostia (La Bêtise) care ar putea fi recitit și astăzi cu folos. De atunci încoace, prostia a căpătat forme noi și a proliferat grație noilor mijloace de comunicare. Suntem tot mai expuși în fața prostiei și ne e tot mai greu să o combatem. Fără nici o pretenție de exhaustivitate (oricum, prostia e infinită…), voi încerca aici să identific câteva din caracteristicile prostiei pe care actualitatea (politică, în primul rând) le scoate în evidență și care invadează, totodată, cotidianul nostru.

Prostia e agresivă. Această agresivitate se manifestă atât fizic, cât și verbal. Prostul recurge la insulte, la calomnii, la vulgarități, e incapabil de un dialog civilizat. Rețelele sociale favorizează, printr-un soi de concurență în abjecție, revărsarea de ură, stigmatizarea, umilirea preopinentului. Orice mijloc e bun, îi dai o poreclă cuiva, o poreclă cretină și fără haz, o repeți apoi la infinit, incapabil fiind să găsești altceva. Să ferească sfântul însă ca alții să se lege de personajul pe care îl idolatrizezi: imaginația ta e instantaneu stimulată și un potop de sudalme se revarsă asupra imprudentului. Prostul crede că are monopolul agresivității și că ceea ce îi este lui permis nu le este îngăduit celorlalți.

Prostia e consecventă. Pe prost nu-l scoți din ale lui. Orice argumente, orice dovezi sunt inutile. Nu retractează, nu recunoaște că s-a înșelat sau că a exagerat. Are cultul personajului providențial, îl divinizează pe „președintele ales”, îl așteaptă, fremătând, la poliție sau la tribunal, strigă ore în șir aceleași lozinci, e ferm convins că doar insul acela poate salva România.

Prostia e nostalgică. În fapt, „președintele ales” îi aduce aminte prostului de cel care era preamărit 24 de ore din 24 și căruia i se atribuiau merite uriașe, inclusiv pe plan mondial. În pofida evidențelor, prostul idealizează perioada comunistă, are impresia că a fost o epocă de mare înflorire economică și de exemplară justiție socială. Lipsit de perspectivă istorică, este incapabil să judece obiectiv prezentul. Invectivele, lamentările țin loc de judecată corectă.

Prostia e molipsitoare. Un prost emite o năzbâtie (despre COVID, despre al treilea război mondial, despre extratereștri ș.a.m.d.) și o mulțime de proști se iau imediat după el. Inteligența e individuală; prostia e colectivă. De aici, pericolul major pe care îl prezintă proștii: ei pot răzbi prin număr, pot exercita o presiune nimicitoare.

Prostia e xenofobă și rasistă. Prostul îi cară pumni amărâtului din Asia care a venit aici să câștige o bucată de pâine și citează țanțoș lozinca lui Trump „America first”. Îl interesează Ucraina doar ca să se vaite că le dăm ucrainenilor prea mulți bani. Prostul e insensibil la suferințele altora și nu are deloc simțul solidarității. Ca în vremurile comuniste, străinul (occidentalul) e, aprioric, un dușman dornic să ne fure și să ne exploateze bogățiile inestimabile. Atât de orbiți sunt proștii încât până și Moldova, cea pentru care se construiau „poduri de flori”, a ajuns să intre în rândul inamicilor.

Proștii vor o lume a lor, o lume după chipul și asemănarea lor. O lume din care cei care nu le sunt aidoma trebuie excluși.

Alexandru Călinescu este profesor emerit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor

Publicitate și alte recomandări video