Despre relaţia dintre creştinism şi democraţie liberală (II)

Să nu uităm că Martin Luther (1483-1546) era un militant al autoritarismului politic, luând la un moment dat o poziţie categorică împotriva ţăranilor şi anabaptiştilor, întreaga doctrină luterană fiind considerată incompatibilă cu democraţia până la apariţia Republicii de la Weimar (1919). Apoi, Jean Calvin (1509-1564) a pus bazele unei teocraţii protestante intolerante şi rigide, prezbiterii calvinişti înfiinţând chiar o Biserică Prezbiteriană în Scoţia, cultivând o poziţie anti-democratică din punctul de vedere al unei ierarhii distincte. Pe de altă parte, o serie de mişcări protestante radicale disidente, reformatoare, precum radicalii calvinişti, anabaptiştii sau puritanii de extremă stânga ai lui Zwingli au privit instituţia bisericească precum una organică, independentă, având capacitatea de a fi guvernată din interior. Toate aceste radicalisme au apărut ca reacţie firească la mişcările protestante mainstream, care aplicau numeroase reglementări nedemocratice în exercitarea cultului religios. Astfel, acestea au imprimat o serie de elemente democratice comunităţii socio-politice, prin apelul la o nouă doctrină, cea a „teologiei legământului”. Această doctrină definea o teorie politică divină, venită pe filiera Vechiului Testament, unde se statuează legământul dintre Dumnezeu şi poporul ales pe Muntele Sinai, în timpul Exodului. Acest nou legământ din epoca modernă încerca să copieze misiunea divină din Vechiul Testament şi să transpună acea acţiune în sfera istorică a prezentului, pentru a se încerca recuperarea şi salvarea Reformei şi instituirea unei realităţi sociale şi religioase superioare. Aşadar, elementul subsecvent în viaţa socială a hughenoţilor francezi, zwinglienilor elveţieni şi congregaţionaliştilor olandezi, englezi, scoţieni şi americani evidenţia consimţământul şi responsabilităţile reciproce stabilite ca în termenii unui contract social cu privire la relaţiile dintre Dumnezeu, instituţii de guvernare şi om, precum şi între cele interumane. (Robert P. Kraynak, Christian Faith and Modern Democracy: God and politics in the fallen world, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 2001, p. 116)

Numeroşi reformatori puritani, precum Jonathan Winhrop (1588-1649) şi John Cotton (1585-1652), arătau că modelul democratic co-există cu cel teocratic, în măsura în care indivizii acordă autoritate şi legitimează rolul fundamental al legii divine în statuarea relaţiilor ierarhice dintre Dumnezeu şi monarhi, respectiv dintre monarhi şi cetăţeni. Aceştia din urmă formau o teocraţie populară, fiind apărători ai legii divine, putând să îşi exercite dreptul democratic de a penaliza monarhul care se îndepărtează de imperativele divine. (Robert P. Kraynak, op. cit., p. 116)

Alţi teologi protestanţi, precum Martin Bucer (1491-1551) sau Johannes Oecolampadius (1482-1531), militau pentru calea coabitării dintre cele două sfere, cea divină şi cea mundană. Spre pildă, Bucer oferea o serie de acţiuni pe care atât Biserica, cât şi statul trebuia să le aplice. Comerţul era considerat o activitate umană onorabilă, însă mulţi comercianţi se dovedeau necinstiţi, ocupându-se cu cămătăria, cu mituirea celor influenţi în societate şi cu înfiinţarea de monopoluri pentru a obţine câştiguri exagerat de mari şi nemeritate. Doar indivizii bisericoşi, virtuoşi, care puneau mai presus de interesul propriu pe cel comunitar, puteau derula activităţi comerciale. În plus, statul trebuia să intervină pentru stabilirea de preţuri fixe juste la mărfuri şi bunuri. De asemenea, fiecare şcoală înfiinţată la sat sau oraş trebuia să fie slujită de un înţelept evlavios. În final, Bucer îi sfătuia pe regi şi împăraţi să trăiască şi să conducă spre slava lui Dumnezeu. (R. H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism, A Mentor Book, 1926, p. 76)

Huldrych Zwingli (1484-1531) încuraja o reală şi clară asociere şi cooperare între Biserică şi Consiliul oraşului Zurich, în acord şi cu realitatea socio-politică a timpului. În acest sens, este de evidenţiat faptul că membrii Consiliului numeau magistraţii şi pastorii. Calvin privea problematica mai profund, considerând că, de cele mai multe ori, era o obligaţie creştină de a asculta şi a te supune autorităţii mundane, în acest sens investind autorităţile publice cu puteri care aparţineau de drept Bisericii. Mai mult, statul avea un rol decisiv, promovând şi menţinând venerarea şi cultul lui Dumnezeu, apărând doctrina adevărată de cea eretică. (C. Scott Dixon, The Reformation in Germany, Blackwell Publishers, Oxford, 2002, p. 57)

Aurelian-Petruş Plopeanu este cercetător CS II dr. al Departamentului ştiinţe Socio-Umane, Institutul de Cercetări Interdisciplinare din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi cadru didactic asociat al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor