Despre struți deghizați în oameni sau cum a ajuns AUR Iași un cuib de lași

În weekend a început la Iași cea de-a XI-a ediție a „Marșului Vieții”, care marchează 84 de ani de la Pogromul din 1941. O tragedie care a început la fel – cu struți care s-au metamorfozat în politiceni/ profesori universitari și au furat nume de oameni: Cristina, Marius, Silviu, Ciprian…

Pe 19 august, deputatul AUR, Dan Tanasă, îi soma pe români să refuze comenzile livrate de curieri străini. „Treziți-vă!”, striga parlamentarul pe Facebook. Patru zile mai târziu, pe aceeași rețea de socializare, Cristina Dascălu își „pleca fruntea” în memoria victimelor regimurilor totalitare, inclusiv a nazismului – „Amintirea lor rămâne un avertisment și o chemare la apărare democrației, libertății și demnității umane. Păstrarea vie a memoriei lor reprezintă o datorie morală”. După alte trei zile, pe 26 august, un livrator străin a fost lovit cu pumnul în gură de un „pui de dac”. În aceeași zi și pe 27 august, Cristina Dascălu a scris despre „târnosirea” Mănăstirii Putna, a celebrat Ziua Internațională a Câinilor și s-a bucurat de tradiția plăcintelor pentru Sfântul Fanurie. Nimic despre „datoria morală” de a apăra demnitatea umană, nimic despre victimele nazismului. Și de atunci, niciun cuvânt despre apelul xenofob a lui Dan Tanasă, nicio vorbă bună, creștinească, pentru muncitorul agresat.

Cine e Cristina Dascălu? Deputat AUR de Iași, colegă de partid cu descreieratul care instigă la ură împotriva muncitorilor asiatici. Mai e și „prof. univ. dr.”, poet, critic literar, cercetător științific, și autor al unui volum în care analizează operele unor scriitori contemporani cu rădăcini asiatice din perspectiva exilului. Mai toate titlurile care-i împopoțonează strident CV-ul urlau după un cuvânt de mângâiere, după un dram de empatie pentru tânărul lovit și un deget arătat la obraz colegului de partid. Nimic. Doamna „prof.univ.dr.” nu s-a sinchisit pe subiect, pumnul în gură nu i-a trezit vreo emoție, discursul înfierbântat de ură promovat de propriul partid o lasă rece. Altfel, criticul literar a plâns chiar deunăzi pe umerii victimelor fascismului din China, la un eveniment public organizat de diplomația statului comunist.

Nu doar Cristina Dascălu a băgat capul în nisip, ci întreaga filială locală a partidului AUR. „Pagina aceasta nu e doar despre mine, e despre noi, despre comunitate, despre Iași”, își descrie Marius Ostaficiuc pagina oficială de Facebook. Sunt parte din această „comunitate” și miile de muncitori străini care lucrează în Iași? Construim orașul împreună cu ei sau îi trimitem fără dinți în țările de origine? Ostaficiuc se preface surd și postează imagini de la Cafeneaua Suveranistă, unde s-a serbat Ziua Limbii Române, sub un tablou cu Bob Marley. Pe pagina personală de Facebook, consilierul județean, lider local al AUR, pozează alături de copii. Într-o fotografie recentă, zâmbește mândru alături de fiica lui care a absolvit liceul. Ea o fi mândră de lipsa de bărbăție a tatălui?

Ciprian Paraschiv este cadru didactic la UMF Iași, Silviu Gurlui predă la „UAIC” Iași. Amândoi deputați AUR de Iași, amândoi la fel de lași. Nicio reacție împotriva instigărilor lui Tanasă, nicio asigurare publică pentru muncitorii străini că sunt bineveniți într-un oraș tolerant și cosmopolit. Peste câteva zile încep cursurile universitare. Mă întreb dacă își vor privi studenții în ochi.

Din punct de vedere politic, reprezentanții AUR Iași aveau numai de câștigat dacă după incidentul violent din Capitală ar fi organizat o conferință de presă în care să se fi delimitat ferm de discursul lui Tanasă. Ieșenii au demonstrat prin vot, inclusiv la ultimele alegeri, că preferă toleranța extremismului hidos. Să ne amintim că în municipiu, George Simion a suferit o înfrângere umilitoare. Era momentul ideal să le întindă o mână celor 72% dintre ieșeni care au votat Nicușor Dan, să le arate că poți fi ales AUR fără să-ți pierzi umanitatea. În plus, nu riscau nimic. Vezi cazul Mohammad Murad, deputat AUR, care a condamnat declarațiile lui Tanasă fără să fie sancționat de partid.

