Destine ce se anunțau strălucitoare, frânte de „cristal”. Elevi la colegiu de elită din Iași, condamnați pentru trafic de droguri în cluburile de fițe din Centru

Doi absolvenți ai unei instituții școlare de elită din Iași au ajuns în fața judecătorilor sub acuzația de trafic de droguri. Cei doi au fost tratați cu îngăduință de magistrații, care le-au aplicat cele mai ușoare pedepse cu putință, astfel încât executarea lor să poată fi suspendată. Unul dintre ei și-a dat bacalarureatul în timpul procesului. Cu toată indulgența manifestată de judecători, unul dintre inculpați va ajunge în cele din urmă aproape sigur în spatele gratiilor.

Ancheta în cazul lui Eusebiu Tatarciuc și a lui Theodor Bontea nu a durat mult. Activitatea lor paralelă celei școlare a ajuns la urechile polițiștilor Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate în iulie anul trecut, iar în noiembrie erau deja declașate operațiunile de reținere a lor. Nici procesul nu s-a lungit mult, în comparație cu durata celor în care sunt implicați traficanți „serioși”.

Tatarciuc și Bontea se cunoșteau de când ambii urmau cursurile Colegiului Național. Când a intrat în vizorul polițiștilor, Tatarciuc terminase studiile liceale, fiind student în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor. Bontea era încă elev în clasa a XII-a. Tatarciuc consuma droguri de când era în clasa a X-a, orientându-se spre cannabis și așa-numitul „cristal”. Se apucase de trafic spre finalul liceului, pentru a face rost de banii necesari întreținerii propriului viciu. Inițial, vânduse droguri doar în Botoșani, oraș din care provine, extinzându-se ulterior și în Iași. Aici, se aproviziona lunar de la Bontea, cu care era prieten.

A fost plecat în SUA, în cadrul programului Work and Travel

Ancheta a stabilit că Tatarciuc vindea droguri unei clientele numeroase, formată atât din consumatori, cât și din dealeri, vânzând cannabisul cu 70-80 lei gramul, iar cristalele de 2-MMC, ci 200-250 lei gramul. Marfa era desfăcută cu precădere în zona Metalurgie și în zona cluburilor de pe bulevardul Ștefan cel Mare. În vara anului trecut, lipsise din țară, fiind plecat în SUA, în cadrul programului Work and Travel. Își redirecționase clienții către alți traficanți, dar și-i reluase la întoarcere, odată cu începerea cursurilor universitare.

Fără să știe, printre clienți se strecuraseră însă și anchetatori sub acoperire, care au cumpărat de la el în patru rânduri cannabis și 2-MMC. De altfel, cu ocazia percheziției făcute la domiciliul lui Tatarciuc, polițiștii au făcut rost și de primul martor. Un tânăr venise la Tatarciuc în seara zilei de 17 noiembrie, pentru a cumpăra două grame cannabis și rămăsese peste noapte. Abia ce-și aprinsese țigara de dimineață, când i-a văzut pe polițiștii veniți cu mandatul de percheziție la ei. A încercat să arunce marfa la toaletă, dar nu a apucat să scape de ea. La percheziție, în apartamentul lui Tatarciuc au fost găsite doar cantități reduse de droguri, respectiv 0,87 grame de cannabis și 0,15 grame de „cristal”, ridicându-se totodată 3.800 lei și 300 de dolari. Proviziile serioase se aflau pe drum.

Anchetatorii aflaseră că Bontea era sursa de aprovizionare pentru Tatarciuc, dar și că vindea el însuși droguri. Și de la Bontea, investigatori sub acoperire au cumpărat canabis și 2-MMC. Fără să știe că este deja supravegheat, Theodor Bontea a plecat în seara zilei de 19 noiembrie din Câmpulung Moldovenesc spre Iași, unde ar fi urmat să se întâlnească cu Tatarciuc. Stabilise cu acesta să-i aducă 100 de grame de cannabis și 100 de grame de „cristal”. Mașina sa a fost oprită însă de polițiști la Țigănași. În portbagajul autovehiculului a fost găsit un rucsac negru, în care se aflau 104,5 grame de cannabis și 139,5 grame de pulbere de 2-MMC. Asupra lui Bontea a fost găsită suma de 2.405 lei, despre care tânărul a spus că provenea din „activitatea” desfășurată în acea seară.

Cei doi tineri au fost ținuți în arest preventiv timp de o lună, ulterior judecătorii înlocuind această măsură cu arestul la domiciliu. Au fost trimiși în judecată în februarie, sub acuzațiile de trafic de droguri de risc în formă continuată și operațiuni cu substanțe cu efecte psihoactive. Lui Bontea i s-a permis să iasă din locuință în timpul procesului pentru a-și susține examenul de bacalaureat în sesiunea august-septembrie.

Și-au recunoscut vina, pentru pedepse mai ușoare

Cei doi și-au recunoscut vina, ceea ce le-a acordat dreptul la pedepse mai ușoare. O reducere suplimentară este acordată prin lege celor care denunță traficanți de droguri. Amândoi au făcut-o, dar numai denunțul scris de Tatarciuc a fost luat în considerare. Cel al lui Bontea, deși prezenta informații veridice, nu a furnizat suficiente date pentru identificarea vreunui traficant. Magistrații Tribunalului au subliniat gravitatea faptelor comise și faptul că acestea au avut un caracter sistematic. Vârsta fragedă a inculpaților, faptul că urmaseră o școală bună și aveau tot viitorul în față și posibilitatea de a se îndrepta, i-a făcut pe judecători să se orienteze spre pedepse apropiate de minimul legal aplicabil. Tatarciuc a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare, iar Bontea, la trei ani de închisoare, executarea ambelor pedepse fiind suspendată pe durata unui termen de supraveghere de trei ani. Judecătorii le-au interzis totodată să comunice între ei sau să se apropie unul de celălalt la mai puțin de cinci metri, timp de cinci ani. Pronunțată vineri, hotărârea Tribunalului poate fi contestată cu apel.

Deși ușoară, sentința pronunțată în cazul lui Tatarciuc echivalează cu o condamnare severă. Pe numele său a mai fost deschis un dosar penal, pentru conducerea unui autovehicul sub influența cannabisului, procesul aflându-se pe rolul Judecătoriei Botoșani. Orice altă soluție în afara achitării sau a renunțării la aplicarea unei pedepse va duce la revocarea suspendării pedepsei aplicate de magistrații ieșeni și la executarea pedepsei rezultante în regim de detenție.

