Detalii inedite – Avionul căzut sâmbătă în curtea unității militare a pierdut mult din înălțime la ultimul viraj. Recent ar fi fost remediată o defecțiune la motor

Cazul avionului care aterizat forțat în curtea unității militare din Tătărași lasă în urmă o serie de întrebări care până la o anchetă oficială nu își găsesc încă răspuns. În urma incidentului, pilotul, arhitectul Marian Jan Chirița, a fost grav rănit. Medicii au fost nevoiți să-i amputeze picioarele, iar starea sa este în continuare critică și s-a solicitat transferul la o unitate de profil din afara țării. Reporterii „Ziarul de Iași” au consultat piloți amatori și specialiști în aeronautică și în rândurile următoare vă prezintă câteva ipoteze inedite despre cauzele accidentului de sâmbătă.

Câteva zeci de avioane ușoare numără flota privată care este parcată la aerodromul din Tătărași al Aeroclubului „Alexandru Matei”. Pe unele, ieșenii le-au putut vedea și auzi „bâzâind” deasupra orașului, în vreme ce altele zboară în „extravilan”, uneori chiar pe distanțe mari, spre alte țări. Aceste aparate sunt considerate avioane de agrement și au de regulă unul, două sau patru locuri.

Aparatul care a încercat să se întoarcă sâmbătă pe aerodrom la puțin timp după ce solicitase permisiunea de decolare era unul cu două locuri. Maricel Popa, fostul președinte al Consiliului Județean Iași, deținător al unui asemenea avion și, bineînțeles, al brevetului de zbor, ne-a spus că avioanele mici sunt relativ ieftine, dar că întreținerea și verificarea lor sunt costisitoare. Deși nu a mai pilotat de câțiva ani („trebuie să știi când să renunți”, ne-a spus el), Maricel Popa cunoaște bine regulile de respectat la manșă.

Cât poate să zboare un avion fără motor

Orice avion este proiectat în așa fel încât, la pierderea tracțiunii (oprirea motorului), să poată să planeze o anumită distanță, oferind astfel timp pilotului să identifice un loc pentru aterizarea de urgență. Timpul în care un avion se poate menține în aer și distanța pe care o parcurge astfel descriu un parametru specific fiecărui tip de avion care se numește coeficient de finețe, ne-a explicat un expert în pilotarea aeronavelor care a preferat să rămână anonim.

Însă avionul arhitectului ieșean a întâmpinat această defecțiune la o altitudine foarte joasă. În loc să planeze drept, pilotul a încercat să se întoarcă spre aerodrom, unde intenționa sa aterizeze. Dar avioanele pierd mai repede din înălțime la viraje, ne-a spus Maricel Popa. Practic, nu mai au portanță decât pe o aripă, a precizat specialistul în aviație consultat de „Ziarul de Iași”. Din acest motiv, „cu cât ești mai sus, cu atât îți asigură o distanță mai mare”, a adăugat el.

Cât privește avionul distrus sâmbătă, Maricel Popa ne-a mai spus că proprietarul lui, Marian Jan Chirița, ar fi avut de remediat cu câteva zile înainte o defecțiune la motor. Rămâne de văzut ce va stabili ancheta deschisă după acest accident. Cazul a fost preluat inclusiv de Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, o instituție guvernamentală.

Incidente și accidente cu avioane de mici dimensiuni în județ

În ultimii ani, în județ s-au produs mai multe incidente în care au fost implicate avioane ușoare. Cel mai grav a avut loc în august 2017, la marginea județului, la „Zilele Rezervației Forestiere Tătăruși”. La eveniment au participat mai multe echipaje cu avioanele lor de agrement. Pentru unul dintre acestea a fost ultimul zbor.

„Imediat după desprinderea de sol, la o înălțime relativ mică, pilotul a introdus aeronava într-un viraj pe stânga. În prima parte a virajului motorul aeronavei s-a oprit necomandat. Din cauza înălțimii relativ mici și a poziției înclinate a aeronavei în momentul opririi motorului, pilotul nu a mai putut redresa aeronava și nu a putut evita impactul violent cu solul. În urma impactului cu solul pasagerul a supraviețuit, suferind multiple leziuni, iar pilotul a fost proiectat în afara aeronavei, decedând. În urma impactului, aeronava a fost avariată în totalitate”, consemnează raportul anchetei efectuate de autoritatea guvernamentală menționată.

În iunie 2018, un alt aparat care transporta un cetățean austriac și unul german a aterizat forțat într-un lan de porumb din comuna Sinești. Cei doi au ieșit singuri din avion până la sosirea echipelor de salvare.

Cu trei ani în urmă, un avion cu doi pasageri sârbi la bord a reușit să aterizeze cu bine pe un câmp din Movileni după o problemă la motor.

Anul trecut, un dezvoltător imobiliar a fost nevoit să aterizeze forțat lângă Iași. Dacă pilotul a scăpat nevătămat, avionul a suferit avarii.

