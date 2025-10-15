Detalii revoltătoare din dosar – Polițistul ieșean care a ucis un student olimpic: 73 km/h, pe contrasens, beat, vorbind la telefon. „Lipsă totală de respect pentru viață”

Cazul tragediei din Poiana Brașov, în care un tânăr de 19 ani a fost ucis pe loc de un polițist ieșean, continuă să scoată la iveală detalii revoltătoare. Raportul de expertiză auto arată că agentul Vlad Roșca, din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Iași, conducea cu o viteză de 73 km/h în momentul impactului, pe o stradă cu sens unic, în timp ce se afla sub influența alcoolului și vorbea la telefon.

Expertul tehnic dr.ing. Dragoș Sorin Dima, autorul expertizei solicitate de către familia vicitmei, a stabilit pe baza probelor video că autoturismul Mercedes C 250 CDI BlueEFFICIENCY condus de Roșca se deplasa cu 73 km/h în momentele premergătoare coliziunii.

Analiza tehnică a confirmat această valoare prin simulări computerizate care au reprodus cu precizie pozițiile finale ale vehiculului, potrivit procesului-verbal al locului accidentului. Impactul s-a produs în dreptul intrării în complexul K2, pe banda de acces în parcare, iar urmele vizibile pe carosabil, răspândirea cioburilor și bucata de lemn ruptă din jardiniera de la intrare au confirmat locul exact al coliziunii. În acel punct a fost proiectat lateral corpul victimei, Andreea Ilie-Viky Andreea. Aceasta este tânăra care a scăpat ca prin urechile acului de moarte. În schimb, iubitul ei, Andrei, nu a avut nicio șansă.

Accident mortal pe strada cu accesul interzis

Tragedia a avut loc în seara zilei de 30 noiembrie 2024, în jurul orei 20:13. Polițistul, aflat la volanul unui Mercedes C-Class, a ignorat indicatorul „Accesul Interzis” și a intrat pe contrasens pe strada Poiana Ursului. L-a lovit în plin pe Andrei, student la Facultatea de Automatică din București și multiplu olimpic la informatică, aflat pe trotuar împreună cu prietena sa. Tânărul a murit pe loc, iar fata a suferit răni grave și a rămas cu amnezie. Testele efectuate după accident au arătat că Roșca avea 1,7 g/l alcool în sânge la ora 21:50 și 1,54 g/l după o oră.

„Raportul de expertiză scoate la iveală o lipsă totală de respect pentru viață. Este un nou caz în care un reprezentant al autorității publice, care ar trebui să protejeze cetățenii, devine autorul unei tragedii. Și, mai grav, a fost lăsat liber din cauza unei erori a procurorului de caz”, a declarat avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă familia victimei moarte.

Procurorii brașoveni confirmă, printr-un răspuns oficial transmis zilele trecute jurnaliștilor Ziarul de Iași, că polițistul ieșean a fost eliberat în urma unei erori procedurale. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, „inculpatul a fost reținut și arestat preventiv în perioada 1 decembrie 2024 – 28 februarie 2025. Prin încheierea nr. 33 din 24 februarie 2025, Judecătoria Brașov a constatat nulitatea absolută a propunerii Parchetului privind prelungirea măsurii arestării preventive, judecătorul de drepturi și libertăți luând în considerare decizia nr. 3 din 17 februarie 2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit căreia termenul legal pentru formularea propunerii nu a fost respectat”

Cum a ajuns polițistul cercetat pentru omor din nou la muncă?

Altfel spus, procurorii au depus cererea de prelungire a arestului după expirarea termenului legal, iar instanța a fost obligată să anuleze măsura. În consecință, Roșca a fost pus în libertate și a revenit la muncă, fiind încadrat la Serviciul Logistic al IPJ Iași. Instanța s-a bazat pe o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție (nr. 3/17.02.2025), care clarifica exact aceste situații: dacă procurorul nu respectă termenul pentru a cere prelungirea arestului, măsura devine nelegală și inculpatul trebuie eliberat.

„Cercetările continuă sub coordonarea Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier ,sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov”, a spus prim-procuror adjunct Larisa Cornaciu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

