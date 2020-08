Detalii șocante în catastrofa de la Beirut: Echipaje de pompieri și Ambulanțe, pur și simplu vaporizate

Printre victimele dezastrului se numără și mai mulți pompieri, care au murit sau sunt dispăruți, după ce au fost trimiși să intervină pentru a diminua efectele deflagrației, fără să știe cu ce se vor confrunta.

Locotenentul Raymond Farah a fost cel care a primit apelul din partea poliției, după ce mai mulți martori au observat fum în portul orașului. Acesta a povestit pentru Al Jazeera cum a avut loc intervenția în care mai mulți dintre colegii săi și-au pierdut viața.

“Inițial, le-am spus că nu îmi voi trimite camioanele cu pompieri înainte de a ști ce fel de foc este. Trebuia să știu ce este acolo. Apoi, un ofițer de la securitatea statului a sunat și a spus că este vorba despre un hangar unde sunt doar artificii. Știind asta, și pe baza ordinului comandantului pompierilor, am dat ordinul ca o echipă să plece”, povestește Farah.

Imediat, o echipă formată din 10 oameni a pornit spre port cu o ambulanță și o mașină de pompieri. Ajunși la fața locului, aceștia i-au transmis lui Farah că “e ceva în neregulă, este un sunet nebun și un foc imens”.Au cerut de urgență întăriri și Farah a dat semnalul de alarmă. Restul echipei ce se afla la post a mers imediat să se echipeze, moment în care explozia devastatoare a avut loc.

“Parcă s-ar fi evaporat”



Farah a fugit imediat în stradă, a luat o motocicletă și a plecat către port.

“Când am ajuns aproape de hangar, nu era niciun camion de pompieri și nicio ambulanță. Parcă s-ar fi evaporat. Cea mai mare bucată din ei era de mărimea unei palme”, a povestit el.

Din cei 10 oameni care s-au deplasat la intervenție, unul a fost găsit mort, în timp ce restul au fost dați dispăruți și se presupune că sunt decedați.

Atât Farah, cât și șeful poliției din Beirut, spun că nu a avut idee de cantitatea uriașă de azotat de amoniu ce era depozitată în port.

“Dacă am fi știut că există această cantitate de materiale explozive în port, am fi acționat complet diferit. Am fi solicitat o evacuare a zonei și, cu siguranță, nu am fi trimis pe acei tineri în interior”, a explicat acesta.

Deflagraţiile provocate de explozia a circa 2.700 de tone de nitrat de amoniu depozitate de şase ani în condiţii necorespunzătoare în portul capitalei libaneze s-a soldat cu 154 de morţi şi circa 5.000 de răniţi, conform ultimului bilanţ provizoriu, iar sute de mii de locuitori ai oraşului parţial devastat au rămas fără adăpost.

În plus faţă de nitratul de amoniu, procurorul militar libanez care investighează cazul a declarat că în acel loc se aflau, de asemenea, materiale puternic inflamabile.

Sursa: stirileprotv.ro