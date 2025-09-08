Detalii terifiante de la accidentul de vineri seară de la Scânteia. O familie întreagă a fost afectată

Accidentul de vineri seară, petrecut între Grajduri și Scânteia, a îngrozit comunitatea din Scânteia. O autoutilitară s-a izbit violent de o căruță nesemnalizată, plină cu oameni care se întorceau de la stână. Impactul a fost devastator: doi bărbați și-au pierdut viața pe loc, iar ceilalți doi ocupanți au trăit clipe de coșmar.

Autoutilitara circula în spatele unui BMW, care tocmai efectuase o depășire. Șoferul autoutilitarei ar fi încercat la rândul său să depășească, însă nu a observat căruța care venea din față și a lovit-o în plin.

Tată și fiu au murit pe loc

Victimele sunt Mihai Adăscăliței, 69 de ani, și fiul său Ștefănel, de doar 21 de ani. Ambii au murit pe loc, după ce autoutilitara i-a aruncat de pe atelaj. În spate se aflau soția însărcinată a lui Ștefănel și fratele mai mic, de 18 ani, care au supraviețuit, dar au rămas în stare de șoc.

Martorii descriu scene terifiante: calul speriat a rupt hamurile și, în agonie, a târât corpurile victimelor și resturile de căruță zeci de metri pe asfalt. „Parcă eram într-un film de groază”, au spus localnicii care au văzut totul.

Noroc de bicicletă

Ulterior, reprezentații Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Iași au oferit detalii despre acest eveniment nefericit. „În seara zilei de 5 septembrie a.c., în jurul orei 20.25, poliția a fost sesizată prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DJ 248, între comunele Graduri și Scânteia. Din primele verificări a rezultat faptul că o autoutilitară, condusă de un bărbat, de 69 de ani, ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo în care se aflau patru persoane (trei bărbați și o femeie). Acestea au suferit traumatisme, două dintre ele fiind inconștiente, iar conducătorul autoutilitarei ar fi rămas încarcerat. La fața locului au intervenit polițiștii, echipaje medicale și pompieri din cadrul ISU Iași. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

Familia Adăscăliței trăia în satul Scânteia și se întorcea de la o stână pe care o dețineau în zona Corcodel, unde creșteau vaci și capre. Un alt fiu al căruțașului decedat a preferat să se întoarcă acasă pe bicicletă, astfel a scăpat de accident.

