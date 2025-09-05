MICA PUBLICITATE
SPORT

Deţinătoarea trofeului, Arina Sabalenka, o va înfrunta pe Amanda Anisimova în finala feminină de la US Open

De Redacția
vineri, 05 septembrie 2025, 09:05
Liderul WTA Arina Sabalenka a învins-o pe americanca Jessica Pegula, scor 4-6, 6-3, 6-4, într-o semifinală plină de tensiune, pentru a-şi continua apărarea titlului la US Open. A fost o reeditare a finalei de anul trecut, câştigată de sportiva din Belarus cu 7-5, 7-5, scrie news.ro.

„Eram foarte emoţionată. Mă gândeam: «Doamne, nu se poate să se întâmple asta. Te rog, termină meciul ăsta», a explicat Sabalenka după meci. „Pe tot parcursul meciului, mi-am repetat: (Trece la) următorul, pas cu pas, nu te gândi la trecut. Încearcă să joci mai bine la următorul punct.”

Când s-a terminat, Sabalenka s-a balansat pe călcâie, a întins braţele şi a ţipat.

Sâmbătă, când o va înfrunta pe Amanda Anisimova, favorita numărul 8, în finală, Sabalenka, va încerca să devină prima femeie care câştigă titluri consecutive la Flushing Meadows, după Serena Williams, care a câştigat trei titluri consecutive între 2012 şi 2014.

Anisimova a eliminat-o pe Naomi Osaka, numărul 23, cu 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3, ajungând la a doua finală majoră consecutivă. La Wimbledon, în iulie, Anisimova a fost finalistă în faţa Igăi Swiatek, care a învins-o cu 6-0, 6-0 în meciul pentru titlu. Anisimova, în vârstă de 24 de ani, născută în New Jersey şi crescută în Florida, are acum o nouă şansă de a câştiga primul său trofeu de Grand Slam.

