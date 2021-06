Deviza Guvernului PNL-USR-UDMR: "Dupa noi, potopul"! (P)

Pentru Cîțu educația costă doar 10 lei în plus...

Am trăit să o vedem și pe asta. Guvernul incompetenței își dă din nou cu stângul în dreptul. De data asta cei luați de fraieri sunt milioanele de elevi din țară. Ca într-o comedie de prost gust, după ce s-au văzut cu sacii în căruță, cei din gașca Cîțu mai scot un "as" din mânecă: renunțarea la majorarea alocațiilor pentru elevi. După ce au îndatorat peste măsura românii prin niște măsuri demne de poveștile lui Caragiale, cei apropiați lui Florin Cîțu le pun piedică și copiilor.



După decontul navetei, se ajunge și la renunțarea majorării alocației de stat. Proiectul susținut de PSD este o piatră de moară pentru Guvernul Cîțu, care a ajuns la concluzia că bunăstarea națiunii este încurcată de milioanele de elevi beneficiari ai acestui sprijin.

Practic, acest guvern struțo-cămilă a anulat proiectul de lege privind majorarea indemnizațiilor alocate copiilor. Și-au asumat, dacă se poate vorbi de asumare în cazul acestor pseudo-guvernanți, doar o majorare în raport cu rata inflației și nu gradual, așa cum au anunțat în campania electorală.

Următoarea majorare a alocaţiilor va fi în ianuarie 2022 cu rata de inflaţie de la acest moment. Și va fi de numai 10 lei. Atât merită în opinia Guvernului majorarea nivelului educației. Atât înseamnă sprijinul pentru învățământ în opinia găștii de băieți veseli și iresponsabili de la Palatul Victoria.

Nu doar că este absurd, ci și inuman să îți bați joc de viitorul acestei țări doar pentru a masca incompetența proprie, datoriile tale și prostiile propriului aparat de specialitate. După ce ne-au umplut de datorii printr-un PNRR făcut cu picioarele, după ce încalcă orice normă de bun simț, acum calcă cu bocancii și peste copii.

Nu poți anula un drept al elevilor, nu poți intra atât de brusc în buzunarul lor și tăia ceea ce s-a avizat deja. Cred că românii s-au săturat de propaganda mincinoasă și de jumătăți de măsură. Este timpul ca acest guvern plin de incompetenți să plece acasă!

Romania are nevoie de un guvern coerent, de oameni care să știe să țină în frâu problemele țării. Mai mult, vicepremierul Kelemen Hunor a propus o diferenţiere a alocaţiilor pentru copii în funcţie de veniturile familiilor. Acest lucru duce nu doar către o discriminare, ci și către o discrepanță majoră între categorii. Familiile nevoiașe și elevii premianți trebuie sprijiniți și prin alte căi, nu printr-o majorare în batjocură a alocației de stat.

Motiunea de cenzură a PSD dovedește cât se poate de clar că acest Guvern trebuie să iasă pe ușa din dos a istoriei. Pentru ei funcționeaza deviza: ori românii, ori noi. Au luat la puricat toate categoriile sociale din țară pentru a înghenunchia angajatorii, angajații, pensionarii și, mai nou, copiii!

Econonia a crescut doar în capul lor. Realitatea de pe străzi este cu totul alta! Avem nevoie de oameni capabili să țină frâiele țării, nu de păpușari dirijați de Geppeto de la Cotroceni! Să le fie rusine!

--

Marius Eugen OSTAFICIUC

Președinte PSD Municipiul Iași, deputat