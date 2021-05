Dezastru de sărbători

N-aş vrea să se creadă cumva că urmăresc în mod constant postul România TV. Nici vorbă. Recunosc, pe de altă parte, că acest canal are ceva fascinant, pentru că el ne arată cât de jos poate coborî jurnalismul: rar vezi o asemenea combinaţie între manipulare ticăloasă şi mistificare grosolană, între vulgaritate ostentativă şi amatorism jalnic. În plus, de când a izbucnit pandemia, postul a fost portavocea coronascepticilor şi a antivacciniştilor, a promovat-o intens pe Şoşoacă, a sabotat consecvent măsurile luate de autorităţi; în mod normal, CNA-ul ar fi trebuit să reacţioneze. Am fost curios să văd dacă de Paşte România TV va adopta un ton mai moderat şi va renunţa, măcar parţial, la discursul propagandistic. Am făcut, aşadar, nişte mici „sondaje” în acele zile de sărbătoare, atent mai ales la titlurile de pe „burtieră”. Mostrele pe care le-am cules arată, indubitabil, că nimic nu s-a schimbat şi că regăsim, intactă, acea euforie a dezastrului în care postul se complace de ani de zile.

Aşadar, vineri 30 aprilie. Ziua începe prost: „Documentul oficial: rateul vaccinării româneşti”. Fel de fel de nenorociri se abat pe capul nostru: „Moarte după vaccin - scandal naţional”, „Liderul politic mort în Vinerea Mare - veste şoc”, „Ministrul în costum popular, atacat în magazin” (de unde rezultă, nu-i aşa, că un ministru patriot se expune la mari riscuri), „Mii de pensionari lăsaţi de primari fără masa de Paşte”, „Vine criza alimentară? Explozia preţurilor după Paşte”, „Legea care îi poate transforma pe angajaţi în sclavi”, „Vine un nou val de pandemie după Paşte?”. Un procedeu eficient este inserarea unor ştiri externe, dar care, deoarece nu sunt prezentate ca atare, par să se adauge nenorocirilor pe care le suportă românii: „Racheta trasă de ruşi - alertă gradul zero”, „Ameninţarea războiului de la graniţa României”, „Tragedie - zeci de oameni striviţi la pelerinaj”, „Momentul în care oamenii se calcă în picioare”. Ziua de sâmbătă 1 mai începe şi ea foarte prost: „Val de tragedii în drumul spre petreceri”. Două ştiri (să le spunem „ştiri”?) enigmatice ne lasă să presimţim ce e mai rău: „Anunţul lui Arafat înainte de seara sfântă a Învierii”, „Blestemul primarilor decedaţi, ce i-a răpus”. Abia spre seară cerul se mai luminează: „Ultimele pregătiri pentru Învierea la malul mării” (Teodosie se bucură de o cotă foarte înaltă la România TV).

În prima zi de Paşte, duminică 2 mai, ştirile pozitive încep, treptat, să câştige teren. Postul rămâne însă vigilent: „Familia mortului de covid dezgropat de procurori”, „Eşec naţional: 80% dintre români nu s-au vaccinat”, „Călugărul - minciunile reziştilor”. Dar e sărbătoare şi lumea petrece, în ciuda pandemiei şi mai ales în ciuda recomandărilor de prudenţă făcute de oficialităţi: „Generalul şi fiica sa fac show la RTV”, „Tinerii care au ignorat propaganda de pe Facebook”, „Imaginile care îi disperă pe rezişti de Paşti”, „Petrecerea de Paşte din taverna ministrului patriot”. Ministrul e patriot fiindcă dă petreceri fără distanţare, fără a limita numărul participanţilor etc. E vorba de fostul ministru Traian Igaş care e vechi client al postului, îl vedem în ipostaza de gazdă la toate sărbătorile importante - Crăciun, Anul Nou, Ziua naţională. Erau imaginile din 2 mai a.c. autentice sau au fost folosite filmări de la „evenimente” anterioare? Greu de spus, dar înclin către a doua variantă. Pe lângă Igaş îşi face apariţia alt personaj carismatic - Gigi Becali: „Gigi Becali îşi deschide vila de Paşti”, „Ce i-au făcut reziştii lui Becali”, „Becali îi demască pe tiranii din guvern”. Seara de duminică se încheie apoteotic cu afurisenia lui Clotilde Armand, identificată cu Satana şi căreia i se cere, de către o faţă bisericească congestionată de furie, să plece în ţara ei şi să ne lase în pace pe noi, românii, cu necazurile şi cu sărăcia noastră: moment de deosebită intensitate emoţională, la care a participat - cu lacrimi în ochi - şi o cunoscută videochatistă.

După relativa acalmie din prima zi de Paşte, luni şi marţi reintră în acţiune artileria grea. Abia dacă mai poţi ţine pasul cu avalanşa de nenorociri: „Orori în zi de sărbătoare: crime, incendii, încătuşări”, „Copil împuşcat mortal la masa de Paşte”, „Răzbunarea premierului după Paşte: planul de la guvern”, „Punctul critic în care a ajuns vaccinarea”, „Pericol major pe străzi. Val de atacuri cu cuţitul”, „Limitarea mascată a drepturilor şi libertăţilor”, „Tensiuni majore în guvern. Bătaie pentru putere”, „Cel mai mare expert român la OMS aruncă bomba”, „Datele false ale pandemiei - dovada măsluirii cifrelor”. Această din urmă afirmaţie, mană cerească pentru coronasceptici, e completată de o alta, absolut antologică: „Numărul de cazuri covid sunt puţin credibile”.

Acesta este nivelul postului, unde nici limba română nu scapă nemasacrată. Să nu ne amăgim cu gândul că lumea, în special tinerii, nu se mai uită la televizor. România TV are audienţă la un segment deloc neglijabil din populaţie, sensibil la „patriotism” şi la grija pentru „nevoile românilor”. Direct sau insidios, postul exercită o influenţă nefastă, cu consecinţe pe termen lung.

Alexandru Călinescu este profesor universitar doctor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor