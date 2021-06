Dezastru şi la juniorii Politehnicii

Echipele de la Academia Poli au înregistrat rezultate slabe şi în acest an

Mult trâmbiţata schimbare a titulaturii Centrului de Copii şi Juniori al Politehnicii în Academie nu a adus nicio schimbare în bine. După ce anul trecut a ratat califcarea în Liga Elitelor ca urmare a rezultatelor slabe obţinute, iar crema centrului s-a făcut de râs într-un amical cu o echipă modestă de Liga a IV-a, Gloria Bălţaţi, echipele de la centrul juvenil al clubului din Copou au înregistrat rezultate dezamăgitoare şi în acest an, în care au avut trei eşecuri.. Primele două formaţii, under 19 şi under 17, nu au fost primite în Liga Elitelor, unde au obţinut viza de intrare 24 de cluburi. Poli a jucat astfel în Campionatul Naţional, un fel de Liga a II-a, care a conţinut nu mai puţin de 16 serii. Conform site-ului frf.ro, echipele ieşene au câştigat seriile din care au făcut parte, în care au întâlnit adversari modeşti, City Iaşi, LPS Iaşi, CSŞ Unirea Iaşi şi Pajura Huşi. Juniorii mari au pierdut însă apoi în prima fază eliminatorie, chiar acasă, în faţa Ceahlăului Piatra Neamţ, care activează în Liga a III-a.

Juniorii B nu au intrat însă în faza eliminatorie, unde a jucat LPS Iaşi, cu care remizase. Deşi Poli a avut golaveraj superior, obţinut în urma unui meci care a generat controverse, cu CSS Unirea Iaşi, mai departe a mers LPS, deoarece a dat mai multe goluri în deplasare. Nici formaţia Liceului nu a trecut însă de optimi, unde a pierdut la scor de forfait în faţa unui club fără echipă de seniori, Juniorul Suceava.Nici la under 16 lucrurile nu au mers mai bine. La acest nivel, cele 42 de grupări înscrise în campionat au jucat doar în Liga Elitelor, fiind împărţite în opt serii, Campionatul Naţional neorganizându-se. Poli s-a clasat pe locul II în seria ei, după ce a pierdut la scor, 0-4, în faţa CSM Bacău, club care joacă în Liga a III-a, şi a învins pe LPS Iaşi, FC Botoşani şi LPS Piatra Neamţ. Băcăuanii nu au fost însă o nucă tare, de vreme ce au cedat în primul tur eliminatoriu în faţa FC Csikszereda, din Liga a II-a. Trăgând linie, un nou an prost pentru juniorii Politehnicii.