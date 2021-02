Politehnica pregăteşte campusul pentru semestrul al II-lea

Univesitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi va realiza în acest weekend o dezinfecţie generală a Campusul "Tudor Vladimirescu", camerele de cămin urmând astfel să fie pregătite pentru cei 4.500 de studenţi cazaţi din semestrul al II-lea al acestui an univesitar. Astfel, până astăzi, 12 februarie, studenţii care vor continua anul universitar exclusiv în mediul online s-au decazat pentru a face loc celor care vor urma cursurile "on site" în semestrul al II-lea. După decazare, începând de sâmbătă, 13 februarie, angajaţii Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi vor derula un amplu proces de dezinfecţie şi igienizare a camerelor, urmând ca perioada de cazare să aibă loc în perioada 17-20 februarie.

Conform datelor oferite de către Direcţia Servicii Studenţeşti, 1.330 de studenţi care au stat în cămin vor urma cursurile în mediul "on line" în cel de-al doilea semestru, aceştia decazându-se în această perioadă. După realizarea dezinfecţiei, potrivit datelor oferite de reprezentanţii Politehnicii, aproximativ 2.250 de studenţi se vor caza în perioada 17-20 februarie, aceştia alăturându-se celor aproximativ 2.250 de studenţi care vor rămâne cazaţi şi în semestrul al II-lea, aceştia aflându-se pe lista de studenţi care urmează cursuri "on site" pe perioada întregului an.

"Ne pregătim şi ne-am pregătit cât de bine posibil pentru ca studenţii să se poată întoarce în siguranţă în campus şi să fie în siguranţă în timpul şederii lor la Iaşi. În sensul acesta, protocolul cu măsurile de protecţie sanitară stabilit anul trecut se aplică în continuare: avem fluxuri separate în fiecare spaţiu comun, masca se poartă în toate spaţiile din campus, în băile de la capătul holurilor punem zilnic prosoape de unică folosinţă şi săpun, iar în spaţiile administrative sunt dezinfectanţi pentru mâini. Avem încredere în studenţii noştri, că putem trece peste această perioadă complicată împreună", a declarat conf. univ. dr. ing. Lidia Gaiginschi, prorector responsabil de relaţia cu studenţii.

În urma păstrării sistemului hibrid, începând cu semestrul al II-lea, studenţii din anul al II-lea de la licenţă, care au fost în primul semestru la Iaşi pentru a desfăşura activităţi "on site", se vor muta cu activitatea în "on line". La Iaşi vor studia restul studenţilor, din anii I, III, IV, V şi VI de la licenţă, cât şi cei de la master şi doctorat, având ore atât on line, cât şi în laboratoarele celor 11 facultăţi ale TUIASI. În căminele Politehnicii, în fiecare cameră sunt cazaţi maximum 2 studenţi, deşi normele sanitare ar fi permis, în anumite spaţii, şi cazarea a trei studenţi. Toate solicitările pentru locuri de cazare au fost aprobate în cazul studenţilor care fac cursuri în regim "faţă în faţă". Nu vor fi cazaţi studenţii de la alte universităţi.

Ce se întâmplă dacă un student se îmbolnăveşte

În ceea ce priveşte activitatea cantinei din campus, aceasta va funcţiona, la fel ca în primul semestru, cu sistemul de vânzare la pachet. Linia de servire a mesei impune achiziţia meniului dorit şi servirea sa în cămin, pentru a nu aglomera sala de mese. Totodată, baza sportivă şi sălile de lectură vor rămâne închise, cu menţiunea că sălile de lectură au fost deschise în perioada sensiunii.

Totodată, la intrarea în cămin, agentul de pază va termoscana studenţi cazaţi, urmând ca în cazul a trei măsurători consecutive în care se depăşeşte temperatura de 37,3 grade Celsius studentul să se izoleze în cameră. Personalul medical de la dispensarul campusul va dispune următorii paşi necesari în ziua care urmează. De menţionat este faptul că Universitatea Tehnică a pregătit şi 28 de camere în caminul T20 în care studenţii se pot izola în cazul confirmării sau suspiciunii unei infectări cu Covid-19, existând totodată voluntari care le vor sta la dispoziţie pentru achiziţionarea celor necesare.