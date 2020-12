Dezvoltarea Moldovei, în pixul maghiarilor din Ardeal. S-au împărţit ministerele

Liderii PNL, USR PLUS şi UDMR au ajuns la un acord, vineri seara, pentru formarea unei coaliţii de guvernare. Propunerea de premier este actualul ministru de Finanţe, Florin Cîţu, vor fi doi vicepremieri, iar Guvernul va avea 18 ministere. PNL va conduce 9 ministere, între care Finanţe, Apărare, Externe, Interne şi Educaţie, USR - 6 ministere, între care Justiţia şi Sănătatea, iar UDMR - 3 ministere. În ceea ce priveşte cele două funcţii de preşedinte de la Parlament, preşedinte al Senatului va fi desemnat un reprezentant USR-PLUS - cel mai probabil Barna, iar şefia Camerei Deputaţilor va reveni PNL - Orban fiind favorit.

Negocierile au început în jurul orei 9.00 şi s-au încheiat după ora 19.00, iar la final liderii celor trei partide - Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloş şi Kelemen Hunor -, alături de Florin Cîţu, au susţinut declaraţii de presă comune.

Ludovic Orban a prezentat portofoliile pe care le va gestiona PNL: Ministerul Apărării, Ministerul de Externe, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul de Interne, Ministerul Educaţiei, Ministerul Energiei, rezultat din împărţirea Ministerului Economiei în două structuri distincte, în care Ministerul Energiei va fi condus de un reprezentant PNL, Ministerul Agriculturii, Culturii, Muncii şi Protecţiei Sociale. „Echipa de program de guvernare a făcut progrese semnificative şi suntem convinşi că, în zilele următoare, atât echipa de negociere politică, cât şi echipa privind programul de guvernare, va finaliza munca pentru a oferi României în următorii 4 ani de zile dezvoltarea pe care o aşteptăm cu toţii“, a conchis Ludovic Orban.

Kelemen Hunor vrea reducerea decalajelor de dezvoltare

Liderul USR, Dan Barna a declarat că s-a găsit cea mai bună soluţie pentru a avea o majoritate parlamentară şi un echilibru a celor trei forţe. Portofoliile USR PLUS sunt Justiţie, Transporturi, Sănătate, Cercetare Inovare şi Digitalizare, Economie cu partea de antreprenoriat şi IMM şi Fonduri Europene. Şeful PLUS, Dacian Cioloş, a explicat motivele pentru care alianţa a „ales“ cele şase ministere. „Justiţia, pentru că avem mai multe proiecte în programul nostru de guvernare pe care vrem să le implementăm la Justiţie. Fondurile Europene, inclusiv PNDR care va aduce miliarde de euro României. Ministerul Economiei, antreprenoriat şi turism am ţinut foarte mult să îl avem pentru că trebuie să găsim soluţii pentru HORECA şi antreprenoriat. Cercetarea, inovarea şi digitalizarea l-am pus într-un singur minister. Negocierile nu s-au finalizat. Vom continua discuţiile pentru a finaliza programul de guvernare, însă eu zic că e a fost mai greu a trecut“.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că partidul său se va ocupa de reducerea decalajelor de dezvoltare. „Vom asuma 3 ministere - Ministerul Dezvoltării, unul important pentru a reduce decalajele de dezvoltare, Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor, dezvoltarea durabilă înseamnă să avem grijă de mediu de ceea ce am moştenit şi trebuie să lăsăm copiilor noştri. Ministerul Sportului şi Tineretului este unul important, pentru că fără tineret şi sport nu poate fi gândită o societate mo­dernă“.