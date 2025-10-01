Dezvoltări rezidențiale blocate temporar: investitorii au retras proiectele din ședința CL Iași. Un proiect din Dacia a fost respins

Mai multe proiecte urbanistice, cu o anumită amploare, au fost retrase de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local (CL) de ieri.

Investițiile imobiliare, propuse în diverse zone ale orașului, nu au mai ajuns la vot după ce beneficiarii au solicitat retragerea de pe ordinea de zi. Investitorii au decis în acest sens întrucât nu aveau siguranța unui vot favorabil. Un alt proiect, care a rămas pentru discuții în plen, a fost respins.

Blocurile din CUG, de lângă Fortus, rămân în stand-by

Toate investițiile presupun construirea de blocuri. În CUG, pe latura sudică a fostei platforme industriale Fortus, CCI Construct vrea să ridice 14 blocuri cu 11 etaje, iar, în Păcurari, grupul Tester vrea să extindă, inclusiv cu locuințe colective, centrul IDEO cu un ansamblu într-un regim maxim cu 15 etaje. Aceste două proiecte, alături de o investiție propusă în Bucium (blocuri cu 2 și 3 etaje în zona ansamblului I.C. Brătianu), au fost retrase de pe ordinea de zi. Cel mai probabil investițiile vor face obiectul dezbaterilor din plen cu altă ocazie.

În schimb, discuții în deliberativ au fost în cazul unor tronsoane de bloc (10 etaje) propuse în extinderea complexului Comat Towers, pe str. Serg. Gr. Ioan din cartierul Dacia. Proiectul nu a fost aprobat în condițiile în care consilierii PSD, aflați în alianță cu PNL, s-au abținut de la vot. De asemenea, partidele din opoziție (USR și CURAJ) s-au abținut.

Sediul ApaVital din Păcurari: undă verde

Tronsoanele de bloc sunt propuse într-o zonă în care vrea să construiască blocuri înalte și unul dintre consilierii locali – Vasile Pușcașu (AUR), prin intermediul firmei Motel Bucium. Acesta, alături de celălalt consilier AUR prezent la ședință (Valentin Resmeriță), s-a abținut, de asemenea, la vot.

În schimb, consilierii locali au aprobat fără probleme proiectul urbanistic propus de ApaVital în Păcurari: un nou sediu operațional pe str. Cazărmilor. Imobilul va avea un regim de până la 6 etaje și va găzdui circa 300 de angajați ai operatorului de apă și canalizare.

O decizie favorabilă a fost și în cazul centrului social propus de Asociația „Glasul Vieții” pe str. Eternitate, în zona Tătărași.

Publicitate și alte recomandări video